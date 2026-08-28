Cem Küçük soruşturması. Firari isim teslim oldu, "Bildiklerimi anlatacağım"

MASAK raporunda Cem Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin lira para çıkışı gerçekleştirdiği görüldü

Para girişinin 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu rapora yansıdı.

Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin lira bulunduğu belirtildi.

Mali inceleme raporunda, şüpheli bulunan 5 milyon 9 bin 300 liralık transferlere ilişkin KOM analizinde, transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve “gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

Raporda, 'borç' ve 'borç iadesi' açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek hareketler "izaha muhtaç" şüpheli olarak yer aldı.