Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri olan Serdar Özyurt, iki sene önce sahte bir haberle gündeme gelmişti.

Özyurt Silah Sanayi'nin patronu Forbes'a kapak olduğunu ileri sürmüş; dergi basın açıklaması yayınlayarak orijinal sayının görselini paylaşmıştı:

“Türk medyasında yer alan ‘Serdar Özyurt Forbes’a kapak oldu’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. NATO ülkelerinin savunma yatırımlarını artırmasıyla ilgili bir haberde Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt’tan da görüş alınmış ve haber yalnızca Forbes ABD internet sitesinde yayımlanmıştır.

24 Temmuz 2024’te yayına giren haberin ardından Serdar Özyurt’un fotoğrafı photoshop çalışmasıyla Forbes ABD’nin Ağustos/Eylül 2023 kapağına yerleştirilmiş, Forbes’un kapak konusu olduğu iddia edilerek Özyurt’un kişisel Instagram hesabından paylaşılmıştır.

Bu paylaşımın ardından Türkiye’de çeşitli medya kuruluşları söz konusu sahte Forbes kapağını kullanarak haberi “Özyurt Forbes’un kapağında” ifadeleriyle servis etmiştir. Forbes Serdar Özyurt’a hiçbir zaman kapağında yer vermemiştir. Yapılan bu sahte kapak çalışmasına ilişkin Forbes ABD yasal süreci başlatmıştır.”