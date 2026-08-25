Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
25.08.2026 13:55
Son Güncelleme: 25.08.2026 14:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük'ün "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmayı genişletti.
İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Halihazırda cezaevinde bulunan Cem Duman'ın da bu dosyayla ilgili "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
SAHTE FOTOĞRAFI PAYLAŞIP "FORBES'A KAPAK OLDUM" DEMİŞTİ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri olan Serdar Özyurt, iki sene önce sahte bir haberle gündeme gelmişti.
Özyurt Silah Sanayi'nin patronu Forbes'a kapak olduğunu ileri sürmüş; dergi basın açıklaması yayınlayarak orijinal sayının görselini paylaşmıştı:
“Türk medyasında yer alan ‘Serdar Özyurt Forbes’a kapak oldu’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. NATO ülkelerinin savunma yatırımlarını artırmasıyla ilgili bir haberde Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt’tan da görüş alınmış ve haber yalnızca Forbes ABD internet sitesinde yayımlanmıştır.
24 Temmuz 2024’te yayına giren haberin ardından Serdar Özyurt’un fotoğrafı photoshop çalışmasıyla Forbes ABD’nin Ağustos/Eylül 2023 kapağına yerleştirilmiş, Forbes’un kapak konusu olduğu iddia edilerek Özyurt’un kişisel Instagram hesabından paylaşılmıştır.
Bu paylaşımın ardından Türkiye’de çeşitli medya kuruluşları söz konusu sahte Forbes kapağını kullanarak haberi “Özyurt Forbes’un kapağında” ifadeleriyle servis etmiştir. Forbes Serdar Özyurt’a hiçbir zaman kapağında yer vermemiştir. Yapılan bu sahte kapak çalışmasına ilişkin Forbes ABD yasal süreci başlatmıştır.”
Cem Küçük, photoshop ile üretildiği belirlenen görselleri “Forbes gibi dergilerde haber olmak kolay değildir.” diyerek kişisel X hesabında paylaşmış, Özyurt da Küçük'ün paylaşımını retweet ederek kendi takipçilerine aktarmıştı.
İsmail Çanak ise aynı dosyada tutuklu bulunan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesiyle gündeme gelmişti.
Sarıkaya, Serdar Özyurt’un özel kalemi olarak tanımlanan Çanak’la 300’ün üzerinde para alışverişi bulunduğunu ileri sürmüştü.
Sarıkaya bu para hareketlerini ailevi ilişkiler, karşılıklı borçlar ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle savunmuştu.
CEM KÜÇÜK NEDEN TUTUKLU?
Cem Küçük "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu.
Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili adli süreçte medyaya yansıyan kimi beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.
Savcılıkta Küçük'e bazı kişilerden aldığı paralar soruldu. Küçük, bunların bazılarının borç, bazılarının da çeviri ücreti gibi profesyonel ücretler olduğunu ileri sürdü.
Son olarak TGRT'de "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programını yapan gazetecinin köşe yazıları Türkiye gazetesinde yayımlanıyordu.
Küçük, her iki basın kuruluşu için de son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde yaptı.
27 Temmuz'da 10 yıldır görev yaptığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıklayan Küçük, hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.