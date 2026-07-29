Cemil Tugay ile ilgili iddiaların ardından Yeni Parti'den ilk açıklama
29.07.2026 15:05
Son Güncelleme: 29.07.2026 15:23
Mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam edeceğini bildiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına Yeni Parti'den yanıt geldi.
Yeni Parti Grup Başkanı Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecilerin Günaydın'a yönelttiği sorular arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası da vardı.
Tugay, istinafın mutlak butlan kararı sonrası 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş, bir süre yoluna bağımsız devam edeceğini belirtmişti.
Günaydın, Tugay'la bir süredir hiçbir iletişimleri olmadığını belirterek "Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı, tutumu da belli." dedi.
"HALKIN TALEPLERİNE UYGUN BİR DAVRANIŞ İÇİNDE OLMASINI BEKLERİZ"
Halkın tavrına ve tutumuna uyumlu davrananların siyasete devam edebileceğini ifade eden Günaydın, "'O tutum beni ilgilendirmez. 'Ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz." diye konuştu.
200 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Partinin yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Günaydın, bugün itibarıyla 200'ün üzerindeki belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak için partisinden istifa ettiğini de sözlerine ekledi.
Bu hafta bütün panellerin açılacağını ifade eden Günaydın, "Belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim." dedi.
CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK
Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili mutlak butlan kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.
3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, rüşvetle suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte sanık olarak yer alıyor.
Bu isimlerin oylamaya hile karıştırma suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.
MUTLAK BUTLAN KARARININ ARDINDAN İSTİFA
Tugay, mutlak butlan kararının ardından 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
Tugay, Özel'in kuracağı yeni partiye katılıp katılmayacağın ilişkin sorulara da "Bir süre daha bağımsız kalma niyetindeyim." yanıtını vermişti.