Cemil Tugay ile ilgili iddiaların ardından Yeni Parti'den ilk açıklama

Partinin yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Günaydın, bugün itibarıyla 200'ün üzerindeki belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak için partisinden istifa ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu hafta bütün panellerin açılacağını ifade eden Günaydın, "Belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim." dedi.