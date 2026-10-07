Cemil Tugay kimdir, AK Parti'ye mi katılıyor? İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hayatı
07.10.2026 12:22
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son dönemde kamuoyunda ve siyaset kulislerinde adı sıklıkla anılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Cemil Tugay kimdir, AK Parti'ye mi katılıyor?
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kim olduğu sosyal medyada birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 18 Haziran'da ayrıldığı CHP'nin ardından İzmir'de belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüren Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağı merak ediliyor.
CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE Mİ KATILIYOR?
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katılıyor.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katılım toplantısı öncesinde süreci doğrulayarak "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
AK Parti Genel Merkez binası girişinde soruları yanıtlayan Tugay, detaylı açıklamayı sonraya bırakarak süreci "Hayırlı olsun" sözleriyle değerlendirdi ve İzmirlilere "İzmir'i çok seviyorum" mesajını iletti.
CEMİL TUGAY KİMDİR?
Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da doğdu. İzmir İnönü Lisesi’ni ve 1989’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Evli, 3 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
2000 yılında Pratisyen hekimlikten sonra Plastik Cerrahi uzmanı oldu. ABD’de Cleveland Clinic’te araştırmacı doktor olarak bulundu. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Çiğli Kent Hastanesi ve kendi muayenehanesinde uzman doktor olarak çalıştı.
İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Plastik Cerrahi Derneklerinde yönetim kurulu ve kol başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Karşıyaka Kent Konseyi’nde yer aldı.
2010’da CHP’ye üye oldu, il/ilçe yönetimlerinde komisyon üyeliği, Ar-Ge başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı yaptı. 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. 18 Haziran 2026’da CHP’den istifa ederek görevine Bağımsız Belediye Başkanı olarak devam etti.
CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığa dönüşü sonrasında Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) İzmir dâhil bazı iller hakkında aldığı kararların kriz yaratması, parti üyeleri ve seçmen iradesinin göz ardı edilmesi nedeniyle CHP'den istifa etmiştir.
Partinin kurultaya gitmesi için imza verdiğini, fakat bu çabaların zamanında sonuç vermeyeceğini anladığını belirtmiştir.
Açıklamasında, Mutlak Butlan CHP'si'nin halk için verilecek mücadelenin çatısı olmadığını, vesayetten uzak bir CHP'ye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, ileride geri dönme umuduyla istifa ettiğini duyurmuştur.