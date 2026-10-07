Cemil Tugay kimdir, AK Parti'ye mi katılıyor? İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hayatı

Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da doğdu. İzmir İnönü Lisesi’ni ve 1989’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Evli, 3 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

2000 yılında Pratisyen hekimlikten sonra Plastik Cerrahi uzmanı oldu. ABD’de Cleveland Clinic’te araştırmacı doktor olarak bulundu. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Çiğli Kent Hastanesi ve kendi muayenehanesinde uzman doktor olarak çalıştı.

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Plastik Cerrahi Derneklerinde yönetim kurulu ve kol başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Karşıyaka Kent Konseyi’nde yer aldı.

2010’da CHP’ye üye oldu, il/ilçe yönetimlerinde komisyon üyeliği, Ar-Ge başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı yaptı. 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. 18 Haziran 2026’da CHP’den istifa ederek görevine Bağımsız Belediye Başkanı olarak devam etti.