Cenaze töreninde dikkat çeken anlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaştı
19.10.2026 16:17
Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlaşması dikkat çekti.
Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1946 yılına Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
CENAZE TÖRENİNDE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ
Törene ilk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Özel'in o anlarda Kılıçdaroğlu'na bakmadan tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.
ÖZEL DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI
Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti. Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı. Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.
Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Bu karar aynı zamanda dosyanın incelemesinin yeni adli yılda yapılacağı anlamına geliyordu.
Dosyanın Yargıtay gündemine geç geldiğini savunan Özel, duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.
Son olarak CHP yönetimi, 10 Eylül 2026'da aldığı kararla olağan kongre sürecinin gecikmemesi amacıyla temyiz başvurusundan feragat ettiğini açıklamıştı.
Mevcut mutlak butlan yönetimi yeni bir olağan kongre takvimi açıklarken, partide hukuki ve siyasi süreçler Yargıtay'ın ve parti içi kongre takviminin seyrine göre devam ediyor.