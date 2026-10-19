Cenaze töreninde dikkat çeken anlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tokalaştı

Törene ilk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Özel'in o anlarda Kılıçdaroğlu'na bakmadan tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI

Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti. Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.

Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı. Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.

Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.

Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Bu karar aynı zamanda dosyanın incelemesinin yeni adli yılda yapılacağı anlamına geliyordu.

Dosyanın Yargıtay gündemine geç geldiğini savunan Özel, duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.

Son olarak CHP yönetimi, 10 Eylül 2026'da aldığı kararla olağan kongre sürecinin gecikmemesi amacıyla temyiz başvurusundan feragat ettiğini açıklamıştı.

Mevcut mutlak butlan yönetimi yeni bir olağan kongre takvimi açıklarken, partide hukuki ve siyasi süreçler Yargıtay'ın ve parti içi kongre takviminin seyrine göre devam ediyor.