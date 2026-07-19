Cenazeye son kez bakmak istedi, gerçek ortaya çıktı: "Benim ağabeyimin dişleri bembeyazdı"

Teslim aldıklarını cenazenin ağabeyine ait olmadığını fark eden Mahmut Kırlangıç, "Cenazemiz, defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz." dedi.

Kırlangıç şöyle devam etti:

"Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. Bir insanoğlu kendi cenazesini, yüzünden veya saçına bakmaz mı işaret olur. Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler."

Kırlangıç ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söylediler.