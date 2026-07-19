Cenazeye son kez bakmak istedi, gerçek ortaya çıktı: "Benim ağabeyimin dişleri bembeyazdı"
19.07.2026 09:40
Hatay'da bir hastanede cenazeler karıştı. Ağabeyinin cenazesi karıştırılan adam, "Son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu." dedi.
Hatay'da bir hastanede cenazeler karıştı.
Antakya'da yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye morgda görevliler tarafından cenaze teslim edildi.
CENAZE BAŞKASININ ÇIKTI
Ailesi Kırlangıç'a veda etmek için cenaze torbasını açtıklarında babalarının cansız bedeniyle değil de başka bir cansız bedenle karşılaştılar.
Ailenin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde; cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ. Ü.'ye ait oldu anlaşıldı.
YANLIŞ CENAZEYİ DEFNETTİLER
Erzin'de yaşayan adamın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı.
Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi.
Bir an önce cenazeyi alarak defin yapmak isteyen Kırlangıç ailesi, yaşanan olayla ilgili hastane hakkında şikayette bulunacağını söylediler.
"ABİMİN DİŞLERİ BEMBEYAZDI, CENAZEDEKİ ADAMIN DİŞLERİ YOKTU"
Teslim aldıklarını cenazenin ağabeyine ait olmadığını fark eden Mahmut Kırlangıç, "Cenazemiz, defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz." dedi.
Kırlangıç şöyle devam etti:
"Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. Bir insanoğlu kendi cenazesini, yüzünden veya saçına bakmaz mı işaret olur. Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler."
Kırlangıç ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söylediler.