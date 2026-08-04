Devlet Bahçeli çerçeve yasayı imzaladı | Süreç yasasında hangi maddeler yer alıyor?
04.08.2026 13:26
Son Güncelleme: 04.08.2026 13:48
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa Meclis'te imzaya açıldı. MHP adına ilk imzayı Devlet Bahçeli attı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı.
Yasa tasarısının bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, 12 maddeden oluşan çerçeve yasanın adını ve yasa tasarısındaki ayrıntıları aktardı.
DEVLET BAHÇELİ KANUN TEKLİFİNİ İMZALADI
Çerçeve yasanın adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi.
Süreç yasası, AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı.
Çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor.
Yasa tasarısı üzerindeki imzaların bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması bekleniyor.
HAFTA SONUNA KADAR MECLİS'TEN GEÇECEK
Teklifin bu gece ya da yarın AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.
Çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçeceği de aktarılan bilgiler arasında.
TEKLİFİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor.
Teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü tanıyacak bir madde de yer almıyor.
Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.
ÖNCE ERTELEME SONRA DÜŞME
2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı.
15 yıl altı suçlarda beş yıl, 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi söz konusu olacak.
Bazı hükümler, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak.
İKİ KURUL KURULACAK
Bu noktada kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak.
Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul.
Kurulda, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı süreç takibinde görev alacak.
Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek.
Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.