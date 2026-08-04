Çerçeve yasa nedir, neleri kapsıyor? "Terörsüz Türkiye" süreci ve çerçeve yasa hakkında bilgiler
04.08.2026 15:20
Son Güncelleme: 04.08.2026 15:21
Hukuk sisteminde ve yasama faaliyetlerinde karşılaşılan terimlerden biri olan çerçeve yasa bir diğer adıyla çerçeve kanun, toplumsal reformların temel direğini oluşturuyor. AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin ne olduğu ve neleri kapsadığı merak ediliyor. Peki, çerçeve yasa nedir, neleri kapsıyor?
Bu hafta Meclis'te görülmesi beklenen çerçeve yasa, PKK’nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak. AK Parti, yarın TBMM'de yapacağı kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Peki, çerçeve yasa nedir, neleri kapsıyor?
ÇERÇEVE YASA NEDİR?
Çerçeve yasa teklifi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak tarihi adımlardan biri olacak.
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesiyle bu süreç terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasını sağlayacak.
ÇERÇEVE YASA NELERİ KAPSIYOR?
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor.
Teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü tanıyacak bir madde de yer almıyor.
Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.
AK PARTİ ÇERÇEVE YASA KAPSAMINDA YARIN TOPLANACAK
AK Parti TBMM Grup Başkanlığınca yarın sabah yapılacak kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilecek.
Bilgilendirmeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.