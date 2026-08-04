Çerçeve yasa nedir, neleri kapsıyor? "Terörsüz Türkiye" süreci ve çerçeve yasa hakkında bilgiler

Hukuk sisteminde ve yasama faaliyetlerinde karşılaşılan terimlerden biri olan çerçeve yasa bir diğer adıyla çerçeve kanun, toplumsal reformların temel direğini oluşturuyor. AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin ne olduğu ve neleri kapsadığı merak ediliyor. Peki, çerçeve yasa nedir, neleri kapsıyor?