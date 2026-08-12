Çerçeve yasa oylamasında dikkat çeken ayrıntılar. Yasaya kimler ret oyu verdi?
12.08.2026 08:24
Son Güncelleme: 12.08.2026 08:32
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa, rekor oyla geçti. Güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda rekor sayıda oyla yasalaştı.
Düzenleme, 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edildi.
Oy tercihleri partilerin kendi içindeki farklı tutumları da ortaya çıkardı.
AK PARTİ'DEN RET OYU ÇIKMADI
AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı.
Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşad Zorlu, ve Ahmet Ersagun Yücel gibi isimler var.
MHP'DEN DE İKİ MİLLETVEKİLİ KATILMADI
MHP ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı.
Celal Adan ise Meclis oturumunu yönettiği için oy kullanamadı.
DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife, oylamaya katılmayan bir milletvekili dışında blok olarak evet dedi.
CHP'DE DİKKAT ÇEKEN TABLO
Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı.
45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnızca 31 milletvekili oylamaya katıldı.
29 milletvekili evet derken İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Böylece CHP'deki farklı görüş, açık oylama ile kayda geçmiş oldu.
ÖZEL EVET DEDİ AMA RET DAHA ÇOK
Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise Yeni Parti'de ortaya çıktı.
Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi.
İki milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Yeni Parti, böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden Meclis'e taşındı.
HANGİ BÖLGELERDEN HAYIR OYU ÇIKTI?
Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı.
Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı.
Böylece iki bölgeden toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması.
Kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak.
Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek.
Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
6 AY SÜRE TANINACAK
MGK'nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.
3 YILA KADAR SİYASET YASAĞI
15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.
Düzenlemeden faydalanacaklar için 2-3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
“Kasten adam öldürme” suçunu işleyenler de kapsam dışı kalacak.
Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.
Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.
Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.