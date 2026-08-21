Ceyda Yakova'nın öldüğü trafik kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: "İç kanama geçirdi"

Kızını yitirmenin acısını yaşayan baba Cem Yakova, "Üniversitenin son iki senesinde de motosiklet merakı ve sevdası başladı. Bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı, sınırlı çerçeveler içinde." dedi.

Kızının motosikletini çalışarak kendisinin aldığını anlatan baba Yakova, "Okula gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor, ajansta da çalışıyordu aynı zamanda, aktifti. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk. Hobisi motosikletti." ifadelerini kullandı.