Ceyda Yakova'nın öldüğü trafik kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: "İç kanama geçirdi"
21.08.2026 09:20
Son Güncelleme: 21.08.2026 09:49
Motosiklet videolarıyla tanınan Ceyda Yakova, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Baba Cem Yakova, kazaya ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.
Sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Ceyda Yakova, Şile'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, 17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Şile Avlak Virajı'nda meydana geldi.
YÖN TABELASINA ÇARPTI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden bir ay önce mezun olan Ceyda Yakova, Şile'de yaşayan arkadaşını ziyaret etti.
Yakova, ziyaretin ardından motosikletiyle gezmek için yola çıktı. Yakova'nın kullandığı motosikletin Şile Yolu Avlak Virajı'nda tekerleği mıcıra girdi.
Dengesini kaybeden Yakova, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yakova'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İÇ KANAMA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ciddi olması üzerine Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yakova'nın iç kanama geçirdiği belirlendi.
Yakova, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
BABASI KAZA ANINA İLİŞKİN YENİ AYRINTILAR PAYLAŞTI
Kızını yitirmenin acısını yaşayan baba Cem Yakova, "Üniversitenin son iki senesinde de motosiklet merakı ve sevdası başladı. Bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı, sınırlı çerçeveler içinde." dedi.
Kızının motosikletini çalışarak kendisinin aldığını anlatan baba Yakova, "Okula gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor, ajansta da çalışıyordu aynı zamanda, aktifti. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk. Hobisi motosikletti." ifadelerini kullandı.
"VİRAJ YOK, HAFİF EĞİMLER VAR"
Kazanın ardından olayın yaşandığı anın görüntülerini savcı izniyle izlediklerini anlatan acılı baba, "Orman yolunda tekerliği mıcıra kaptırıyor. Aslında çok rahat bir yol, ortalama 100'le gidiyor. Kaza anında tekerlek mıcıra giriyor." ifadelerini kullandı.
Baba Yakova, kaza sonrasında yaşananları ise şöyle anlatıyor:
"- Biraz asfalttan çıkıyor ve aşırı bir viraj da yok da hafif eğimler vardı. Böyle keyifli sürüyordu. Hemen karşısındaki toprak yola geçince tabela yön direğine vücuduyla çarpıyor. Motosiklet bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor. O anda kendinde 'Biraz ağrım var' diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla.
- Ambulans geliyor, Şile Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Burada durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor ve İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ambulansla naklediliyor. Saat 23.00 sıralarında hayatını kaybediyor.
- Çok seveni varmış açıkçası, ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel arkadaşlıkları varmış. büyük bir sevgisi seli vardı. Herkese böyle bir örnek sevgi bıraktı ve bir anlamlı gidişi oldu."
"CEYDA ÇOK SEVİLİYORDU"
Anne Melek Yalova ise "Motosiklet onun için sadece hobiydi, tutkunu değildi. O çok güzel bir bebekti, çok güzel bir çocuktu, çok güzel bir ablaydı, arkadaşımdı, anneydi. O kardeşinin annesiydi." diye konuştu.
Kızının yaşadığı yerde çok sevildiğini anlatan acılı anne, "Çıkın şimdi sokağa, 'Ceyda yok' deyin. 2 gündür bu mahalledeki çocuklar yemek bile yemiyormuş. Az önce söyledi anneleri, babaları. Ceyda çok seviliyordu"." ifadelerini kullandı.
"ONUNLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM"
Kızıyla her zaman gurur duyduğunu anatan anne Yakova, şöyle devam etti:
"- Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım, psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı. Şimdi de cennet bahçesinde komşularıyla güzel güzel sohbet edecek.
- Zaten dün yanına bir tane anneanne geldi, 80 yaşında. Çok severdi yaşlı anneannelerle konuşmayı, babaannelerle. O kadar çok severdi ki. Ben sadece bunları konuşmak istiyorum artık kızım hakkında."