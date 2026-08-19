Kaçak binasında 6 kişi can vermişti. Cezaevinden çıktı yine ev yaptı

NTV'ye konuşan Vahide Dilek Yılmaz "6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Benim çocuklarımın öldüğü yerde onlar yaşıyor. Bu gerçekten insanın dayanabileceği bir acı değil." dedi.

Binanın kaçak olduğunu öne süren ve belediyeye şikayet ettiğini de söyleyen Vahide Dilek Yılmaz "Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim." diye konuştu.