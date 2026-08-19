Kaçak binasında 6 kişi can vermişti. Cezaevinden çıktı yine ev yaptı
19.08.2026 10:57
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:05
6 Şubat depremleri sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda 2 çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri.
6 KİŞİ ÖLDÜ BİR YIL HAPİS YATMADI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Hatay Antakya'da evleri yıkılan Vahide Dilek Yılmaz, 10 yaşındaki Emir ve 13 yaşındaki Atlas isimli çocuklarını kaybetmişti.
O gün o binada toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Arslan bir yıl bile hapis yatmadı.
AYNI YERE AİLESİ İÇİN EV İNŞA ETTİ
Selim Arslan cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı, içinde ailesiyle yaşamaya başladı.
"BENİM ÇOCUKLARIMIN ÖLDÜĞÜ YERDE YAŞIYORLAR"
NTV'ye konuşan Vahide Dilek Yılmaz "6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Benim çocuklarımın öldüğü yerde onlar yaşıyor. Bu gerçekten insanın dayanabileceği bir acı değil." dedi.
Binanın kaçak olduğunu öne süren ve belediyeye şikayet ettiğini de söyleyen Vahide Dilek Yılmaz "Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim." diye konuştu.
Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Arslan deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
Yılmaz "Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervür yok yapı kaçak, yapı arsa görünüyor." dedi.
Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtulmuş, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Yılmaz'a artık çocuklarının oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
Vahide Dilek Yılmaz şöyle konuştu:
“Bu ağacın hışırtısı o rüzgarın sesi bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı, bisiklet sürdüğü bir parktı. Bakamıyorum bile canım yanıyor bakarken, bu hışırtıyı duyarken de eskiden bana huzur veren bir şeydi şu an canımı yakıyor.”
Vahide Dilek Yılmaz için hayat 2 çocuğu için adalet mücadelesi demek.
Yılmaz "Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı." dedi.