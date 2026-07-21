CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik
21.07.2026 10:06
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik yaşandı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler ile parti binasındakiler arasında gerginlik yaşandı.
Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.
Bu sırada Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.