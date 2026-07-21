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CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik

21.07.2026 10:06

AA

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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik yaşandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik
Anadolu Ajansı

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler ile parti binasındakiler arasında gerginlik yaşandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik 1
Anadolu Ajansı

Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.

 

Bu sırada Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu.

CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik 2
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.

CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik 3
Anadolu Ajansı

Polisin iki grup arasında müzakere yürütmesinin ardından Yıldırım ve beraberindeki kişiler ekiplerce binadan çıkarıldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı binasında gerginlik 4
Anadolu Ajansı

Bu sırada bina dışındaki partililer, Yıldırım'ı protesto etti.

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