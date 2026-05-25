CHP Genel Merkezi önünde kadını yaralayan araca yönelik iddialar gündemde
25.05.2026 10:47
Son Güncelleme: 25.05.2026 11:09
CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın arasına giren ve bir kadını ezerek yaralayan otomobile yönelik iddialar gündemde. Araç, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sahipli ve ismi de resmi kayıtlarda M. Ç. olarak yer alıyor.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi önünde gerginlik yaşandı.
Bir otomobil kalabalığın arasına girerek bir kadını yaraladı ve olay yerinden uzaklaştı. kalabalığın ortasında ilerleyen araç, önündeki kadına aldırış etmedi ve kadını altına alarak uzaklaştı.
Aracın üzerindeki 06 FMC 298 plakasının resmî kayıtlarda BMW marka başka bir araca ait olduğu aktarıldı.
Plaka sorgusunda söz konusu kaydın başka bir araçla eşleştiği, görüntülerdeki araçla kayıt bilgilerinin uyuşmadığı ifade edildi.
ARACIN DEVLETE BORCU VAR
Yapılan araştırmalar neticesinde aracın 2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemediği ve toplamda 12 bin 28 lira borçlu olduğu anlaşıldı.
Plaka kaydında aracın daha önce park halindeki bir araca çarpma olayına karıştığ da anlaşıldı.
Bu gelişme sonrası sahte bir plakanın kasıtlı olarak kullandıldığı iddiası ortaya atıldı.
Aracı kullanan kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'teki CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasında, şu açıklamalara yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.05.26 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet,
kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında Görevli Memura Direnme, parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında Kasten Yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır"