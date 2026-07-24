CHP sandalye sayısı kaç oldu: Yeni Parti kuruldu, CHP'nin milletvekili sayısı değişti... İşte CHP'nin milletvekili sayısı
24.07.2026 11:59
Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den istifasının ve Yeni Parti'yi kurmasının adından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. TBMM'deki koltuk sayısı gerilere düşen CHP'nin milletvekili sayısı merak edilmeye başladı. Peki, CHP'nin sandalye sayısı kaça düştü? İşte Meclis'teki sandalye dağılımı...
Mutlak butlan kararı sonrası yönetim krizinin yaşandığı CHP'de dengeler değişti.
Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.
YENİ PARTİYİ KURDU
İstifa dilekçelerini Özel ve ekibi, TBMM'ye sundu. Milletvekillerinin istifası Meclis Başkanlık Divanı incelemesi sonrası işleme konulacak.
İstfalarla birlikte Meclis'teki sandalye aritmetiğinde de değişiklik yaşandı.
CHP 5. SIRAYA DÜŞTÜ
91 milletvekilinin istifasıyla CHP, Meclis'teki sandalye sıralamasında beşinci sıraya geriledi.
Özgür Özel'in partisi Yeni Parti ise Türkiye'nin yeni ana muhalefeti oldu.
135 milletvekili olan CHP'de istifalar sonrası Meclis'teki yeni sandalye dağılımı şöyle:
AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 29
Yeni Yol: 20
Bağımsız: 11
HÜDA-PAR: 4
Yeniden Refah: 4
TİP: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 1
Saadet Partisi: 1
DSP: 1
Demokrat Parti: 1
TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.
GENEL SEÇİMLERDEN SONRA TABLO DEĞİŞMİŞTİ
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.