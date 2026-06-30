CHP YDK tedbiri 12 gün önce kaldırmıştı. Gökhan Günaydın göreve iade edildi
30.06.2026 14:50
Partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra Grup Başkanvekilliği düşürülen Gökhan Günaydın. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) tedbir kararını kaldırmasından 12 gün sonra görevine iade edildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim krizi” yaşanan CHP'de yeni bir gelişme meydana geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönmesiyle oluşturulan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dokuz milletvekilini ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.
Bunlar arasında CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı.
İki ismin unvanı, kararın ardından düşürülmüştü.
Günaydın, söz konusu karara itiraz etmiş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 18 Haziran'da siyasetçiyle ilgili tedbir kararını kaldırmıştı.
Günaydın, 12 gün sonra bugün görevine iade edildi.
GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?
Gökhan Günaydın, 1964'te Amasya'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Günaydın, 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Günaydın’ın çok sayıda makalesi ve kitabı bulunuyor; uzun süredir CHP'de üst düzey görevlerde bulunuyor.