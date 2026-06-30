CHP YDK tedbiri 12 gün önce kaldırmıştı. Gökhan Günaydın göreve iade edildi

Günaydın, söz konusu karara itiraz etmiş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 18 Haziran'da siyasetçiyle ilgili tedbir kararını kaldırmıştı.

Günaydın, 12 gün sonra bugün görevine iade edildi.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 1964'te Amasya'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Günaydın, 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Günaydın’ın çok sayıda makalesi ve kitabı bulunuyor; uzun süredir CHP'de üst düzey görevlerde bulunuyor.