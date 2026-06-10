CHP'de gözler saat 13.00'te: Gündem ihraç kararları ve kurultay
10.06.2026 09:36
Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün saat 13.00'te toplanacak.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda parti gündemindeki son gelişmeler ele alınacak.
CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, toplantıda kurultay süreci ve ihraçlar konusunun gündeme geleceğini söyledi.
GERİLİM MECLİS KAPISINA TAŞINDI
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle başlayan gerilim, dün TBMM'ye taşınmıştı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel aynı saatte TBMM'de grup toplantısı düzenleyeceklerini açıklamıştı.
Her iki ismi destekleyenler Meclis'in Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmiş zaman zaman arbede yaşanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ARINMA VE İHRAÇ MESAJLARI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısı sonrası bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıyı Genel Merkez'e taşımıştı.
Meclis'teki grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıkarken, Genel Merkez'de konuşan Kılıçdaroğlu bir kez daha "arınma" mesajı verip, partiden ihraçlar yaşanabileceği sinyali vermişti.
MYK TOPLANIYOR: GÜNDEM KURULTAY VE İHRAÇLAR
Toplantı öncesinde CHP'deki son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ortada çift başlılık olduğunu söylediğini anlattı.
"Meclis'in önünde yaşanan arbede görüntüleri ve atılan sloganlar nedeniyle ihraç durumunun başlayabileceği söyleniyor" diyen Bingöl, "Bu ihraç boyutu hangi pozisyonda olacak o konuda bir tartışma var. Arbedede olan isimlerin bazılarının ihraç edileceği konuşuluyor. Bunlar genelde partili üyeler ya da delegeler olabilir." ifadelerini kullandı.
Bingöl, CHP'de milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için konunun Parti Meclisi'nde oylanması gerektiğini de anımsattı.
Parti Meclisi'nde sayısal üstünlük ise Özel ve arkadaşlarında bulunuyor.
PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA HAZIRLIK
Bugün yapılacak toplantıda yarın gerçekleşecek Parti Meclisi (PM) toplantısına yönelik bir hazırlık da yapılacak.
Parti Meclisi toplantısı, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinin karşı karşıya geleceği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.
Özel cephesinin Parti Meclisi'nde sayısal üstünlüğü bulunuyor.
Özel ve arkadaşlarının bu toplantıda olağanüstü kurultay kararı istemesi bekleniyor.