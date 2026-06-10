CHP'de gözlerin çevrildiği MYK toplantısı başladı: Gündem kurultay ve olası ihraçlar

Toplantı öncesinde CHP'deki son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ortada çift başlılık olduğunu söylediğini anlattı.

"Meclis'in önünde yaşanan arbede görüntüleri ve atılan sloganlar nedeniyle ihraç durumunun başlayabileceği söyleniyor" diyen Bingöl, "Bu ihraç boyutu hangi pozisyonda olacak o konuda bir tartışma var. Arbedede olan isimlerin bazılarının ihraç edileceği konuşuluyor. Bunlar genelde partili üyeler ya da delegeler olabilir." ifadelerini kullandı.

Bingöl, CHP'de milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için konunun Parti Meclisi'nde oylanması gerektiğini de anımsattı.

Parti Meclisi'nde sayısal üstünlük ise Özel ve arkadaşlarında bulunuyor.