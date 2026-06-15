Bugün saat 13.30'da yapılması beklenen grup toplantısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu hafta salı günü CHP'de grup toplantısı yapılmayacak." dedi.

Emir, Genel Merkez'den Meclis'e grup toplantısı yapmak için bir başvuru yapılmadığını da dile getirip "Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

KURULTAY ÇAĞRISI

Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzasını 17 Haziran Çarşamba günü Genel Merkez'e ileteceğiz.” diye konuştu.

Bu hamleye karşı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de daha önce tedbir kararına işaret edilip delegelerle olağanüstü kurultayın toplanamayacağına dikkat çekilmişti.