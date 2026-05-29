CHP'de iki ayrı buluşma | Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım, tertemiz bir kurultay yapacağız

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir.

- Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.

- Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. 38'inci kurultayda bir bayrak değişimi oldu. Biz o gün demokrasi esastır dedik, çekildik. Maalesef gördük ki; durum öyle değil. O kurultay bir milattır. O günden sonra yargıya taşınan dosyalar ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu gösterdi; bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.

“HESAP SORACAĞIM, SONRA KURULTAYIMIZI TERTEMİZ YAPACAĞIZ"

- Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti.

- Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını inşa edeceğiz, o güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır; başımızın tacı olacaktır.

- Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Ben 78 yaşındayım. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak sizlerleyim. Bu yürüyüş adaletin, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınarak çoğalmanın yürüyüşüdür.

“SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

- Bana 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir.

- Şimdi müsade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada açıkça helalleşsin. Bu aziz millete, bu cefakar millete bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum.

- Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralara meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. CHP'nin onurlu delegelerin pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.

- Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.