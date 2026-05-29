CHP'de iki ayrı buluşma | Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım, tertemiz bir kurultay yapacağız
29.05.2026 16:15
Son Güncelleme: 30.05.2026 16:39
CHP'de aynı anda iki farklı noktada bayramlaşma programı düzenlendi. Genel Merkez'deki buluşmada "Hesap soracağım, sonra tertemiz bir kurultay yapacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." diye ekledi. Ankara İl Başkanlığı'nda kürsüye çıkan Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı gün, aynı saatlerde iki ayrı buluşma gerçekleşti.
İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği Genel Merkez'de partililere seslendi.
Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'ndaki buluşmada toplanan partililere hitap etti. İki isim aynı dakikalarda kürsüye çıktı, kurultay tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
"TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ, MASUM BAŞKANLARI KURTARACAĞIZ"
Genel Merkez'de toplanan destekçileri tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, parti binası önünde kurulan kürsüde kalabalığa hitap etti.
Kılıçdaroğlu konuşmasında kurultay tartışmasından, yolsuzluk iddialarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.
"MASUM BELEDİYE BAŞKANLARINI KURTARACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan belediye başkanlarına da değindi: “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.”
“FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
"- Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir.
- Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
- Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. 38'inci kurultayda bir bayrak değişimi oldu. Biz o gün demokrasi esastır dedik, çekildik. Maalesef gördük ki; durum öyle değil. O kurultay bir milattır. O günden sonra yargıya taşınan dosyalar ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu gösterdi; bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.
“HESAP SORACAĞIM, SONRA KURULTAYIMIZI TERTEMİZ YAPACAĞIZ"
- Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti.
- Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını inşa edeceğiz, o güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır; başımızın tacı olacaktır.
- Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Ben 78 yaşındayım. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak sizlerleyim. Bu yürüyüş adaletin, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınarak çoğalmanın yürüyüşüdür.
“SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM”
- Bana 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir.
- Şimdi müsade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada açıkça helalleşsin. Bu aziz millete, bu cefakar millete bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum.
- Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralara meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. CHP'nin onurlu delegelerin pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
- Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.
“MARKET POŞETLERİNİN İÇİNDE HARAM PARALAR OLUR MU?”
- Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?
- Herkes şunu çok iyi bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu iradenin sönmez ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bugün o kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyoruz. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken yedi düvele sesleniyoruz. Devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü Kurtuluş Savaşı'nda nasıl tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız.
- Kimse heveslenmesin. Biz kardeşler sofrasında buluştuğumuz o mazlum milletlerimizin coğrafyalarında emperyalizme asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kardeşlik projesini koltuklarımızı korumanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize olan borcumuzu ödemek için destekliyoruz.
- 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz tüm ittifak partilerine, liderlerine, Halil İbrahim soframıza icabet etmiş on milyonlarca vatan evladına selam olsun.
“AYAĞA KALK CUMHURİYET HALK PARTİSİ”
- On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz. Adaletin, ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz kalesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın, güneşli günler çok yakın.
- Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız."
ÖZEL: BU MESELE ÖZEL-KILIÇDAROĞLU MESELESİ DEĞİL
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.
"Bugün buraya kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik." diyen Özgür Özel, "Partimiz kurulduğu günden beri Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Partinin kapısı kapatıldı, partinin genel başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Kimsenin gücü CHP'ye yetmedi." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atamaya yapmaya kalkmaktadır, kayyum getirilmektedir." şeklinde konuşan Özgür Özel, "Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP'nin iç meselesi olsa. Bu mesele Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir." dedi.
İktidar yürüyüşünden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Özgür Özel, şöyle devam etti:
"Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. dünya hukuk tarihinde olmayan Türkiye siyaset tarihinde bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla CHP'nin mazbatasız genel başkanı olmaz.
“HER DELEGEYLE YARIŞA VARIM”
- Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın partiyi seçilmiş genel başkanıyla kavuşturun. Ben her delegeyle yarışa varım. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım. 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkana 2 milyon üye karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkanlığı adaylığında gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Bu ön seçimde yüzde 85 altında oy alırsam göreve talip olmayacağım."
ÖZEL ANITKABİR'E YÜRÜYÜDÜ
Özel, konuşmasının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önündeki kitle ile Anıtkabir'e yürüdü.
NTV muhabirinden Mustafa Berber, yürüyüşü takip etti.
4-5 kilometrelik bir mesafeden bahseden Berber, Özel ve beraberindekilerin Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktığını dile getirdi.
Anıtkabir avlusunda yoğun kalabalık olduğuna işaret eden Berber, "Binlerce insan yürüyüşe katıldı." dedi.
MANSUR YAVAŞ: İNSANLARIN DEĞİŞİM UMUDU VEFA DUYGUMUN ÜZERİNDE
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndaki program, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasıyla başladı.
"Bizler 2019'da göreve geldikten sonra inanarak çalıştık." diye konuşan Yavaş 2023'te yapılan seçimlerde umdukları sonuçları bulamadıklarını dile getirdi.
Yavaş'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"- Partide değişiklikler oldu. Yerel seçimlerden sonra parti ilk defa yüzde 38 gibi bir orana ulaştı ve çok sayıda belediye kazandık. Yukarıdan aşağıya bu yönetimin değişmesini isteyen, demokrasiye inanan herkesin bir araya gelmesini ve yumruk gibi olmasını istedim.
- İktidarı değiştirip yeniden parlamenter sisteme geçilmesi için çalışmalar yaptık. Ortaya umut çıktı ve iktidar da bunu gördü. Bunu bölmek için çalışmalara başladı. Sonuç itibarıyla hem belediyelere yapılan operasyonlar hem de itibarsızlaştırma çalışmaları.
- Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği, daha güzel bir ülkede yaşama umudu benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir.
- İnsanların umudunu tüketecek bir durumun içinde bulunmaktansa siyaseti bırakacağımı dahi söyledim. Bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir, tüketmemiz değil. CHP sıradan bir parti değildir, bu ülkenin kurucu iradesidir. Demokrasimizin taşıyıcı unsurlarından biridir.
“BU OYUNU BOZALIM”
- Gelin bu süreci ortak akılla yönetelim. Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım. Gelin, milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü hep birlikte kaldığımız yerden devam ettirelim. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Parti bu durumdayken televizyonun karşısına geçip kıs kıs gülenleri güldürmeyelim, hep birlikte bu oyunu bozalım."
HAZIRLIKLAR DÜN AKŞAM BAŞLAMIŞTI
CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma töreni için hazırlıklar dün akşam saatlerinde başlamıştı.
Parti binasına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Şimdi Arınma Zamanı" yazılı bir afiş asıldı.
Sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parti binasının bulunduğu sokağa girenler tek tek arandı.
KILIÇDAROĞLU 2,5 YIL SONRA MAKAM ODASINDA
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesiyle bina önünde toplanan kalabalık sloganlarla destek verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracının geçişi sırasında karanfiller atıldığı görüldü.
CHP lideri daha sonra makam odasına geçip çalışmalarına başladı.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.