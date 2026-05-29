CHP'de iki ayrı buluşma: Kılıçdaroğlu ve Özel hangi mesajları verecek?
29.05.2026 16:15
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalara çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yarın iki ayrı buluşma gerçekleşecek. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel ise Güvenpark'ta olacak.
Gözler her iki ismin vereceği mesajlara çevrilmiş durumda.
"GERÇEKLERİ PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde yapacağı konuşma için, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım." demişti.
"Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım." diyen Kılıçdaroğlu, "Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." ifadesini kullanmıştı.
Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor.
Günü konutunda geçirip kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL PARTİLİLERLE BULUŞACAK
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak programda partililere seslenecek.
"Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara il başkanlığımızın önünde bir arada, omuz omuzayız." ifadelerini kullanan Özel, "Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz." diyerek çağrı yaptı.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.