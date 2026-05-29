CHP'de iki ayrı buluşma: Kılıçdaroğlu ve Özel hangi mesajları verecek?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde yapacağı konuşma için, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım." demişti.

"Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım." diyen Kılıçdaroğlu, "Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." ifadesini kullanmıştı.

Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor.

Günü konutunda geçirip kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor.