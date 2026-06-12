CHP'de iki belediye başkanının ihracı istendi
12.06.2026 15:35
Son Güncelleme: 12.06.2026 17:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) toplantı sona erdi. İki belediye başkanının ihracı istendi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim krizi” yaşanan CHP'de gözler, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.
Bugün iki isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Kararı CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın duyurduğu isimler şöyle:
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Özcan, şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmış, iki gün önce ise "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması yöneltilmişti.
- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer
Ahmet Serkan Tuncer ise bir restoranda çıkan yumruklu kavgaya dahil olmuş, bir kişiye yumruk atmış, sonrasında ise darbedilmişti.
BUNDAN ÖNCE DE 9 KİŞİNİN İHRACI İSTENMİŞTİ
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen kurul, bundan önce de dokuz ismi ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
Listede Parti Meclisi (PM) üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer ile Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almıştı.
Bu isimler, Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte hareket ediyordu.
Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Özer, dünkü PM toplantısında "olağanüstü kurultay" isteyecekti ancak MYK kararı nedeniyle masaya oturamadılar.
Bunun üzerine Özel'in ekibinde yer alan 27 kişi, parti tüzüğünün devreye girmesini hedefleyerek istifa kararı aldı.
Ancak Genel Merkez, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle bunları onaylamak gibi bir yetkilerinin olmadığını, yine aynı nedenle Parti Meclisi'nin düşmesi gibi bir durumun da söz konusu olamayacağını söyledi.
Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği de bu sabah itibariyle düşürüldü.
Dokuz isim, bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) itiraz etti.
İHRAÇLAR TAHMİN EDİLİYORDU
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, bugünkü MYK toplantısında yeni atamaların yapılmasının beklendiğini bildirmişti.
Bingöl ayrıca yeni ihraç kararlarının gündeme gelebileceğini, bazı belediye başkanlarının disipline sevk edilebileceğini söylemişti.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİR AYRICALIĞI YOK"
Kamuoyunda yanıtı en çok merak edilenlerin başında “Özgür Özel'in de ihraç edilme ihtimali var mı?” sorusu vardı
Birkaç gün önce Özel'in durumuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapmadıklarını söyleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Sarı, partinin kurumsal kimliği ve tüzüğünün herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, “Özgür Özel CHP Manisa milletvekilidir. Partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlerine aykırı davranışları devam ederse onun da disipline sevki söz konusu olabilir. Onun özel bir ayrıcalığı yok.” demişti.
Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından Özgür Özel'le ilgili herhangi bir karar çıkmadı.