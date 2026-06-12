CHP'de iki belediye başkanının ihracı istendi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen kurul, bundan önce de dokuz ismi ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Listede Parti Meclisi (PM) üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer ile Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer almıştı.

Bu isimler, Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte hareket ediyordu.

Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Özer, dünkü PM toplantısında "olağanüstü kurultay" isteyecekti ancak MYK kararı nedeniyle masaya oturamadılar.

Bunun üzerine Özel'in ekibinde yer alan 27 kişi, parti tüzüğünün devreye girmesini hedefleyerek istifa kararı aldı.

Ancak Genel Merkez, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle bunları onaylamak gibi bir yetkilerinin olmadığını, yine aynı nedenle Parti Meclisi'nin düşmesi gibi bir durumun da söz konusu olamayacağını söyledi.

Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği de bu sabah itibariyle düşürüldü .

Dokuz isim, bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) itiraz etti.