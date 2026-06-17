CHP'de kritik gün. Yeni ihraçlar masada

“Grup başkanvekili” ataması ayrıca bir tartışma konusu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerin bu aşamada “güvenliksizlik oyu” kartını kullanabileceği konuşuluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "bunun parti disiplin suçu oluşturacağı" görüşünde.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DURUMU

Kamuoyunda en merak edilen konulardan biri de Genel Merkez'in Özgür Özel'le ilgili ne yapacağı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, son toplantıdan sonra Özel'le ilgili henüz bir değerlendirmede bulunmadıklarını söylemiş, şu ifadeyi de eklemişti:

“Özgür Özel CHP Manisa Milletvekilidir, dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemleri aykırı davranışları devam ederse onunda disipline sevki söz konusu olabilir.”