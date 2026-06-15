CHP'de kurultay hareketliliği ve 3 il başkanının görevden alınacağı iddiası

Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek ancak “süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.

Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.

Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:

1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.

2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.

3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.

4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.