CHP'de kurultay hareketliliği ve 3 il başkanının görevden alınacağı iddiası
15.06.2026 10:58
CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi.
Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da gözler CHP'de olacak.
Hem Genel Merkez'de hem de Meclis Grubu'ndaki karşılıklı adımlar yakından takip ediliyor.
DELEGELERDEN İMZA TOPLANIYOR
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in 1 Haziran'daki delegelere olağanüstü kurultay çağrısının ardından 15 gün geçti.
Yaklaşık bin delegenin imza verdiği öğrenilirken imzanın Genel Merkez'e verileceği öğrenildi.
Bu hamleye karşı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de daha önce tedbir kararına işaret edilip delegelerle olağanüstü kurultayın toplanamayacağına dikkat çekilmişti.
İL BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) 9 milletvekili disipline sevk edilmiş ve bu isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düşmüştü.
Ankara, İstanbul ve İzmir İl Başkanlıklarının da görevden alınacağı iddia edildi.
GRUP TOPLANTISI KRİZİ
Ayrıca, gözler yarın saat 13.30'da yapılan grup toplantısına çevrildi.
Eğer Kılıçdaroğlu ekibinin yeni grup başkanvekilinin ataması durumunda Özel ekibinin başka bir iç disiplin yollarına yönelik yeni hamleleri olacak.
Bunlardan biri de; Meclis grup disipline sevk etmesi durumunda 35 milletvekilinin imzasıyla atamaların boşa düşürülmesi konusu üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
YENİ PARTİ KURULACAK MI?
Özel ve ekibinin yeni parti fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken 20 Temmuz tarihine kadar Yargıtay'dan olumlu ya da olumsuz bir karar çıkması durumunda ona göre yeniden hamleler belirlenecek.
YARGITAY'DA DÖRT SENARYO
Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek ancak “süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.
Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.