CHP'de milletvekili istifaları başladı
24.07.2026 00:10
Bir süredir "mutlak butlan" tartışmaları yaşanan CHP'de bazı milletvekileri perşembe akşamı istifa etti.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.
Grup toplantısına katılan 83 milletvekilinin bu oluşumda yer alacağı ileri sürüldü.
Perşembe akşamı bazı milletvekillerinin istifa ettiği belirtildi. Tuncay Özkan, Veli Ağbaba gibi isimlerin profillerinden CHP'yi çıkardıkları görüldü.
Özgür Özel'in de istifasını cuma günü bir videoyla duyurması bekleniyor.