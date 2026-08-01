CHP'de neler oldu? Yeni Parti'ye geçmeyen iki isim, A Takımı'nın gündeminde

A takımının gündeminde olan bir diğer konunun da Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen, ancak Yargıtay'ın "mutlak butlan" dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldıkları öne sürülen Selin Sayek Böke ve Gül Çiftci'ydi.

Sarı, iki isimle ilgili olarak kendisine yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka partinin lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız.

Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Bu konuyu gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak bir disiplin süreci işleteceğiz."