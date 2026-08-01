CHP'de neler oldu? Yeni Parti'ye geçmeyen iki isim, A Takımı'nın gündeminde
01.08.2026 08:56
Son Güncelleme: 01.08.2026 09:20
91 milletvekilinin istifa ettiği CHP'de bu hafta dikkati çeken gelişmeler yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen ancak Yeni Parti'ye geçmeyen iki isim için disiplin sürecinin başlatılmasını değerlendirmeye başladı.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de bir dönem sona erdi, ancak dikkati çeken gelişmeler yaşanmaya devam etti.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine CHP'den istifa etmiş; 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurmuştu.
Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengeleri de değiştirmiş, sayıları 44'e gerileyen CHP'li vekiller, "ana muhalefet" sıralarını bırakarak MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme yerleştirilmişti.
Partide son olarak iki gün önce kapalı grup toplantısı düzenlendi ve yeni yönetim organları belirlendi.
Grup Yönetim Kurulu'na Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jale Nur Süllü, Türker Ateş, Enis Berberoğlu, Tahsin Becan, Sururi Çorabatır ve Ali Fazıl Kasap seçildi.
Grup Disiplin Kurulu'nda Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzelmansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılınç ve Ömer Fethi Gürer yer aldı. Denetçi üyeliklerine ise Kadim Durmaz ile Cevdet Akay getirildi.
"PROTESTO YOK, MAZERET BİLDİRDİLER"
Toplantıya yalnızca 25 milletvekilinin katılması dikkati çekti. Kulislerde "protesto" senaryoları konuşulurken CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, bunları yalanladı:
“Toplantımıza katılım ile ilgili herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler, bir kısmı ise özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilenmesi nedeniyle bölgeye onları almak için gittiler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.”
"FİGÜRAN" TARTIŞMASI
Partinin gündeminde yer alan bir diğer konu ise, "figüran" tartışması.
Birkaç gün önce gerçekleştirilen "CHP üye katılım törenine" cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği ileri sürüldü.
Merss Production isimli bir şirketin sahibi Ömer İne, söz konusu iddialar üzerine açıklama yaparak törene destek verdiğini ancak para almadığını ileri sürdü:
“Kimse bugün beleşe bir iş yapmaz. Ama onlar benim dostlarım oldukları için yardım ettiler. Paralı insan getirmedim. 950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değil, beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz, yemek parası, bir gönül alma parasıydı.”
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ise kendilerine tezgah kurulduğunu savunarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Gazeteciler Ebru Çelik, Berkant Gültekin, Nedim Bayhan, Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
A TAKIMI TOPLANDI
Bugüne kadar 55 il başkanını görevden alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni atamaları değerlendirdi.
Bu kapsamda 12 yeni il başkanı atandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bu isimleri şöyle açıkladı:
"Amasya ili için Emin Kalyoncu arkadaşımızı, Artvin ili için Ahmet Özdemir arkadaşımızı, Balıkesir ili için Fikret Şahin arkadaşımızı, Burdur için Recep Mutlucan arkadaşımızı, Giresun ili için Ahmet Nejat Karaibrahim arkadaşımızı, Çorum ilinde Tuncay Yılmaz arkadaşımızı, Kars ili için Muhammed Baran Karahan arkadaşımızı, Kastamonu için Uğur Alemdar arkadaşımızı, Kütahya ili için Nihat Sargın arkadaşımızı, Rize için Muhittin Bayrak arkadaşımızı, Trabzon'da Mustafa Gültekin arkadaşımızı, Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.”
İKİ İSİM İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK
A takımının gündeminde olan bir diğer konunun da Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen, ancak Yargıtay'ın "mutlak butlan" dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldıkları öne sürülen Selin Sayek Böke ve Gül Çiftci'ydi.
Sarı, iki isimle ilgili olarak kendisine yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:
"Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka partinin lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız.
Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Bu konuyu gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak bir disiplin süreci işleteceğiz."
YARGITAY'DA DÖRT SENARYO
Yargıtay'ın dosyayı eylül ayında ele alması bekleniyor. Usul yönünden inceleneceği, istinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
CHP'YE DÖNERLER Mİ?
Özel ve ekibinin, Yargıtay'dan kendileri lehine bir karar çıkması durumunda dahi bir süre daha CHP'ye dönmeyeceği ifade ediliyor.
Gazetecilerin Sarı'ya yönelttiği sorunun temelinde de, kulislerde konuşulan bu iddia yatıyor. İstifa etmeyerek CHP'de kalan vekillerin,, parti içinde mücadele etmeye devam etmesine karar verildiği ileri sürülüyor.
Yargıtay'ın “mutlak butlan” kararını iptal etmesi halinde bu isimlerin CHP'yi kurultaya taşıyacağı iddia ediliyor.