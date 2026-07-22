CHP'de saflar netleşiyor. İstifa haberinden sonra ilk "Kalıyorum" mesajı geldi
22.07.2026 14:56
Son Güncelleme: 22.07.2026 14:58
Bir süredir "mutlak butlan" tartışmaları yaşanan CHP'de gözler, milletvekillerinin verecekleri kararlara çevrildi. İzmir Milletvekili Murat Bakan, yeni partiye geçeceğini duyuran ilk kişi oldu. Bugün de iki isim, partide kalacağını duyurdu.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.
Özel, Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacaklarını da sözlerine ekledikten sonra belediye başkanları için parantez açtı:
“Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı…
'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.”
Grup toplantısına 83 milletvekilinin katıldığı bildirildi. Özel, yeni partinin ismini ise açıklamadı.
Özgür Özel'in açıklaması sonrası ilk istifa haberi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Siyasetçi, kişisel X hesabında yayınladığı mesajda "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz." dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yeni bir yola çıktıklarını belirttikleri bir video yayınladı.
Ayrıca Özel'in CHP Grubu'na veda ettiği grup toplantısına katılan isimlerin tamamının yeni partiye geçeceği ileri sürüldü.
CHP'DE KALACAKLAR
Buna karşın CHP'de kalmaya devam edeceğini söyleyen milletvekilleri de var. Bu isimler arasında CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da var.
Kişisel X hesabında yayınladığı mesajda yeni parti hazırlıklarını da eleştiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
“Bölgemizde kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ülkenin sigortası olan partinin gücünü tırpanlamak, iyi niyetli olamaz. Gün, küçük hesapların girdabında kaybolmanın, sığ limanlarda şahsi hırsların peşine düşmenin günü değildir.
Gün, bir asırlık tecrübeyle geleceği görme, devlet ciddiyeti ve sarsılmaz bir millet sevdasıyla tek yürek, tek bilek olma günüdür. Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında fazilet ve adalet mücadelesini, omuz omuza, eksilmeden, eğilmeden sürdürmeye kararlıyız.”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de ""Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Birisi Cumhuriyet, birisi CHP. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim." dedi.
Burada kaldığı süre içinde olumsuzlukları, yanlışları, gördüğü eksikleri ifade edeceğini söyleyen Gürer, şöyle devam etti:
"Ama benim temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekili süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacak. Onun dışında bugün de söyledim, daha önce de söyledim, bu ülkenin içinde bulunduğu koşullarda oluşan olumsuzlukları konuşmamızın milletvekili olarak doğru yol olduğunu düşünüyorum.”
ŞİMDİ NE OLACAK?
Özgür Özel'in haftanın kalanında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor, ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildiriliyor.
Daha sonra yine kendi dönemindeki Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle toplantılar yapması bekleniyor.
Kulislere yansıyanlara göre Özel, yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor.
"TÜRKİYE'NİN YENİ ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ"
Özel ve ekibi, kurulacak partinin yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
Kulislerde kuruluş aşamasına katılacak vekillerin sayısının 80 olduğu ileri sürülüyor.
Özel de CHP Grup Başkanı olarak yaptığı son konuşmada “Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacaklarını” söyledi.
Yeni partiye geçeceği bilinen bazı isimler, sayının 90'ı da aşabileceğini savunuyor.
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl de son durumu "Bu rakamın 94'e çıktığını söylediler ama 100'e kadar ulaşabileceğine yönelik açık kapı bıraktılar." ifadesiyle aktardı.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyor.
YARGITAY'DA DÖRT SENARYO
Özel ve ekibinin yeni parti için harekete geçme kararı almasına neden olan gelişme Yargıtay'ın mutlak butlan kararına ilişkin itirazları içeren dosyayı sonbaharda gündemine alacak olmasıydı.
Yine de Yargıtay'ın “mutlak butlan” kararını iptal etmesine karşı neler yapılacağı da masadaki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.
Dosyanın eylül ayında öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
Yargıtay'dan Özel ve ekibinin CHP yönetimine dönmelerini sağlayacak bir karar çıkması durumunda hemen harekete geçilmeyeceği iddia ediliyor.
İstinaf'tan farklı bir karar çıkması olasılığına karşı bazı isimlerin partide kalacağı, Yargıtay kararının uygulanması için çalışmalarını sürdüreceği ileri sürülüyor.