CHP'de saflar netleşiyor. İstifa haberinden sonra ilk "Kalıyorum" mesajı geldi

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona ermek üzere.

Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) veda konuşması yaptı ve yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.

Özel, Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacaklarını da sözlerine ekledikten sonra belediye başkanları için parantez açtı:

“Kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine 'vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı…

'Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.”

Grup toplantısına 83 milletvekilinin katıldığı bildirildi. Özel, yeni partinin ismini ise açıklamadı.