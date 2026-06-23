CHP'de üç kritik toplantı. Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi toplayacak, Özel grup toplantısı yapacak
23.06.2026 02:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantılarda gündem, 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Meclis’te grup toplantısı yapma kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler hem genel merkezde, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisini toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, Meclis’te grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
Olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 delegenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu, kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının “tedbirli” olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor.
MYK toplantısı saat 11.00'de, Parti Meclisi ise 14.00’te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor.
Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimlerini değiştirmesi bekleniyor.
Özgür Özel ise bugün, Meclis kürsüsünden partililere seslenecek. Özel’in toplantıda Kılıçdaroğlu’na “Kurultay takvimini açıkla” mesajı vermesi bekleniyor.
Kurultay talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek.
ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURACAK MI?
Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken, yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yürüyüş Partisi" adında yeni bir parti kurulacağı iddiasına ilişkin, CHP Grup Başkanı Özel'in bu konudaki ifadelerini hatırlattı.
Bu konuda tüm hukuki süreçleri işleteceklerini belirten Emre, "İşgal durumu devam ederse, Genel Başkanımız (Özgür Özel) onu bir felaket durumu olarak tarif etti, o zaman elbette farklı yollar, arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla biz bunları henüz konuşmadık. Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.