CHP'de üç kritik toplantı. Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi toplayacak, Özel grup toplantısı yapacak

Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken, yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.



CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yürüyüş Partisi" adında yeni bir parti kurulacağı iddiasına ilişkin, CHP Grup Başkanı Özel'in bu konudaki ifadelerini hatırlattı.

Bu konuda tüm hukuki süreçleri işleteceklerini belirten Emre, "İşgal durumu devam ederse, Genel Başkanımız (Özgür Özel) onu bir felaket durumu olarak tarif etti, o zaman elbette farklı yollar, arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla biz bunları henüz konuşmadık. Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.