CHP'de yeni kavga. Özgür Özel ve ekibi mahkemeye gidiyor
11.06.2026 10:20
Son Güncelleme: 11.06.2026 10:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dokuz ismin partiden ihraç etmek istemesi tartışmalara yol açtı. Özgür Özel ve ekibi mahkemeye gidiyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gündem bu kez "ihraç talepleri."
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı diye nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, oy birliğiyle Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer'in ihraç edilmesini istedi.
Grup Başkanı Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin ise henüz yapılmadığı bildirildi.
Özel'in kurmayları, CHP tüzüğüne göre milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkinin yalnızca Parti Meclisi'nce (PM) yapılabileceğini, MYK'nın böyle bir yetkisi olmadığını söylüyor.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın tüzüğün 63. maddesi - beşinci fıkrasına dayandırarak sarf ettiği “ivedi durumlar” ifadesinin, bu isimleri kapsamadığı belirtiliyor.
"MYK'nın ‘ivedi durumlarda’ il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebileceğini" söyleyen kurmaylar, ihracı istenen kişilerin normal parti üyesi değil, milletvekili olduğuna dikkati çekiyor.
Özel kanadı, 63. maddenin birinci fıkrasına işaret ediyor, Meclis üyelerinin yalnızca Parti Meclisi'nin (PM) isteğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceğini vurguluyor.
İhraç talepleri bugün tarafların ilk kez karşı karşıya geleceği Parti Meclisi (PM) toplantısında karara bağlanacak.
Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer de PM üyeleri arasında yer alıyordu. Ancak bugün masaya oturamayabilecekleri konuşuluyor.
MECLİS'E YAZI GİDERSE NE OLACAK?
Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ise ayrıca dikkati çekiyor.
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, TBMM Başkanlığı'na yazı gönderilmesi durumunda iki ismin yetkilerinin sona ereceğini belirtiyor.:
"Şimdi burada iki isim dikkat çekiyor, grup başkanvekilleri. Salı günleri kürsüye çıkacak isimleri TBMM Başkanlığı'na yazıyorlardı. PM üyeleri de var içinde.
Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır bu süreçte önemli rol üstleniyorlardı. 'Onlarla ilgili Meclis Başkanlığı'na yazı gitti' diye bir bilgi var. Henüz teyit edemedik. Meclis'e yazı giderse grup başkanvekilliği yetkilerinden arındırılmış olacaklar. Bu da bu noktada önemli. Özgür Özel'in gücü zayıflayacaktır.
Buna karşı Özgür Özel ve ekibi durumu asliye hukuk mahkemesine taşıyacak. Şu da tarihsel bir not. Aynı maddeden Süheyl Batum da ihraç edilmişti ama dört ay sonra mahkeme kararıyla dönebilmişti. Bu da arşivlere baktığımızda benzer noktalardan biri. Özgür Özel ve ekibi, bugün mahkemeye gidip itirazlarını da yapacaklar."
SÜHEYL BATUM CHP'YE GERİ DÖNMÜŞTÜ
Benzer bir durumu 12 sene önce eski CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum da yaşamıştı. 5 Kasım 2014'te disipline sevk edilen siyasetçi, 10 Aralık 2014'te ihraç edilmişti.
Batum kararın kendisine ulaşmasının ardından 26 Aralık 2014'te kararın iptaline karar verilmesi istemiyle Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Mahkemede Batum'un milletvekili olduğu vurgulanmış, tüzükteki şu iki ifadeye dikkat çekilerek ihraç kararı iptal edilmişti:
- “TBMM üyelerinin Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği (…)"
- “Grup Disiplini ile ilgili eylemlerinden doğan parti suçları için Grup Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceğine (…)”
Özel kanadı, Kılıçdaroğlu'nun tüzük ihlali yaptığını bilerek dokuz milletvekilini disipline sevk kararı verdiğini savunuyor.