CHP'de yeni kavga. Özgür Özel ve ekibi mahkemeye gidiyor

Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ise ayrıca dikkati çekiyor.

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, TBMM Başkanlığı'na yazı gönderilmesi durumunda iki ismin yetkilerinin sona ereceğini belirtiyor.:

"Şimdi burada iki isim dikkat çekiyor, grup başkanvekilleri. Salı günleri kürsüye çıkacak isimleri TBMM Başkanlığı'na yazıyorlardı. PM üyeleri de var içinde.

Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır bu süreçte önemli rol üstleniyorlardı. 'Onlarla ilgili Meclis Başkanlığı'na yazı gitti' diye bir bilgi var. Henüz teyit edemedik. Meclis'e yazı giderse grup başkanvekilliği yetkilerinden arındırılmış olacaklar. Bu da bu noktada önemli. Özgür Özel'in gücü zayıflayacaktır .

Buna karşı Özgür Özel ve ekibi durumu asliye hukuk mahkemesine taşıyacak. Şu da tarihsel bir not. Aynı maddeden Süheyl Batum da ihraç edilmişti ama dört ay sonra mahkeme kararıyla dönebilmişti. Bu da arşivlere baktığımızda benzer noktalardan biri. Özgür Özel ve ekibi, bugün mahkemeye gidip itirazlarını da yapacaklar."