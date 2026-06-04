CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu sona erdi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Kurultay sonuçlarının iptal edilmesiyle göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden belirledikten sonra Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) topladı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen görüşmenin başkanlığını, “en yaşlı üye” sıfatıyla Garip Erdoğan yaptı.

MAHİR POLAT YDK BAŞKANI OLDU

Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.

Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.

YDK NE YAPIYOR?

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri “disiplin soruşturması yapmak”, “uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak”, “itirazları incelemek” ve “parti içi düzeni sağlamak” olarak özetlenebiliyor.

KILIÇDAROĞLU “HESAP SORACAĞIM” DEMİŞTİ

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım . Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." gibi ifadelere yer vermişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları eklemişti:

- “Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.”

- "Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?"

Bu sözler, gözlerin YDK toplantısına çevrilmesine neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşünden sonra Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ise “en kısa sürede kurultay düzenlenmesi gerektiğine” dair çağrılarını sürdürüyor.

Özel, krizin aşılması için Yargıtay'daki hukuki başvurunun geri çekilmesini istiyor.

YENİ MYK BELİRLENDİ

Kılıçdaroğlu, son olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosunu belirledi. 2 Haziran 2026'da partinin yeni sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuyla paylaşılan listede CHP Genel Başkanı'nın da dahil olduğu 19 isim yer aldı.

Partinin "en üst yönetim organı" olan MYK, genel başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşuyor.

Kurul, kurultay ve Parti Meclisi'nde alınan (PM) kararları uygulamak, örgütü yönetmek, parti adına idari ve hukuki işlemleri yürütmek, bütçe hazırlamak, tüzüğe aykırı çalışan örgütleri görevden almak, parti mal varlığını yönetmek, kongre takvimini işletmek gibi temel başlıklarla görevli.

MYK'YI ONAYLAYACAKLAR: PM 11 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLIYOR

CHP tüzüğüne göre MYK, Parti Meclisi'nden (PM) salt çoğunluğun onayını almadan göreve başlayamıyor.

PM, kurultaydan sonraki en büyük karar organı; genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor, acil durumlar dışında iki ayda bir toplanıyor.

Parti politikaları ve stratejilerinin belirlendiği Parti Meclisi'nin yetki alanları oldukça geniş.

Çalışma raporları, kesin hesabın incelenip karara bağlanması, yıllık bütçeyi onaylama, kurultay gündemi ve seçim bildirgelerini bu ekip karara bağlıyor.

Milletvekili ve belediye başkanı aday listesi Parti Meclisi onayına tabi. Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) seçme ve görevden alma yetkisini de elinde tutuyor.

Ayrıca CHP tüzüğü, yedek üyelerin göreve çağrılmasından sonra Parti Meclisi'ndeki 60 olan üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 40'ın altına düşmesi halinde genel başkanın 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmasını hükme bağlıyor.

Mevcut durumda Kılıçdaroğlu ve Özel destekçilerinin sayısının başa baş olduğu görülüyor. Bu nedenle bahse konu seçenek, Özel kanadı tarafından "öncelik" arasına alınmıyor.

Parti Meclisi'nin aslında 1 Haziran 2026 tarihinde toplanması bekleniyordu ancak toplantı, görevlendirmelere ilişkin tebligatın üyelere zamanında ulaşmadığı gerekçesiyle ertelendi. Dün itibariyle tarih, 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.

GRUP TOPLANTISI KRİZİ: ÖZGÜR ÖZEL 2 HAZİRAN'DA DÜZENLEDİ, KILIÇDAROĞLU 9 HAZİRAN'DA KÜRSÜYE ÇIKACAK

Partide yakın zamanda bir de “grup toplantısı” krizi yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenledi.

Ancak bu toplantıya giden süreçte son güne kadar belirsizlik yaşandı. Kılıçdaroğlu ekibi, Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için verdikleri başvurunun kabul edileceğini, bu nedenle salon verilmeyeceği görüşündeydi.

Özel ise Grup Başkanı olarak toplantı düzenlemeye yetkili olduğunu belirtiyor, önünde herhangi bir engel bulunmadığını söylüyordu.

Bu aşamada gözler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrilmişti. Kurtulmuş ise kendilerinin bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını bildirdi:

"Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. CHP, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.”

Özel, 2 Haziran'da kürsüye çıktı .

9 Haziran'da ise grup toplantısının Kılıçdaroğlu tarafından düzenleneceği bildirildi.

KURULTAY TARİHİ TARTIŞMASI

CHP içinde şu an en büyük tartışma, kurultayın ne zaman düzenleneceği.

Özgür Özel cephesi takvimin hızlanmasını isterken Kılıçdaroğlu, "önce temizlik yapılması gerektiğini" söylüyor:

- "Biz bu partiyi, mahkeme salonlarında irademiz çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Bana soruyorlar, şimdi ne yapacaksın, ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu böyle bilsin.

- Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz partimizin güvenli limanını inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır; başımızın tacı olacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL DELEGELERDEN İMZA TOPLADI, KILIÇDAROĞLU TARAFI “OLANAKSIZ” DEDİ

Özgür Özel yönetimi buna karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Delegelere yapılan çağrı sonrası 600'ü aşkın delege olağanüstü kurultay için imza verdiği öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özel'in mutlak butlan kararı sonrasında Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptığını anımsatarak yargı kararı kesinleşene kadar kurultay takviminin de durduğunu ve seçilme yeterliliğini kaybetme gibi bir durumun olmadığını savunuyor.

Bu nedenle de Özel'in delege imzası veya PM'den çıkaracağı olağanüstü kurultay taleplerinin işleme konulmayacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinden bazı isimler, temyiz başvurusu yapılmasaydı, kararın kesinleşeceğini ve bu koşullarda kurultaya gidilebileceği ancak Özel ekibinin kendi elleriyle kurultay yolunu kapattığını ileri sürüyor.

2 Haziran 2026'da göreve başlayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı da tedbir kararı varken kurultay yapılamayacağını söylemişti:

- "CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut hukuka göre bu olanaksız.

- Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz.

- En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz."

“BİN YOLU VAR, YETER Kİ NİYET OLSUN”

Özel'in buna yanıtı "Bin yolu var. Yeter ki niyet olsun." olmuştu .

Bu konuda bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu söyleyen Özel, “Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması lazım. Anayasa Mahkemesi yolu var. Yargıtay'a başvurduk, bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Sokağa rağmen siyaset olmaz.” diye konuşmuştu.

111 MİLLETVEKİLİ 12 TEMMUZ'DA KURULTAY İSTİYOR

CHP'li 111 milletvekili de ortak bir açıklama paylaşarak "krizin Türkiye'ye ve partiye daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini" söyledi. Vekiller, tarih olarak 12 Temmuz 2026'yı önerdi.

Söz konusu bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti.

İmza vermeyen 27 milletvekilinin isimleriyse şöyle oldu:

Deniz Demir, Semra Dinçer, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Hasan Öztürkmen, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, İlhan Kesici, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Cevdet Akay, İnan Akgün Alp, Vecdi Gündoğdu, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Karaoba, Mahir Polat.