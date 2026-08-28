CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor?

Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana kamuoyu, merakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vereceği kararı bekliyordu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok." şeklindeki sözleri ise bir karmaşaya yol açtı.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bir açıklama yayınladı ve “Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini” bildirdi.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:

"Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."