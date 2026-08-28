CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor?
28.08.2026 13:05
Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurması, belediye başkanlarının kafasını karıştırdı. Kimileri rozet değiştirdi, kimileri olduğu yerde kalacağını söyledi.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası yönetim konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz temmuz ayında bir dönem sona erdi. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.
Bu durum ilk olarak TBMM'de dengelerin değişmesine neden oldu. Sandalye sayısı 44'e gerileyen CHP, yıllar sonra ana muhalefet sıralarından ayrıldı.
Yerel yönetimlere gelindiğinde ise tablo, kafa karışıklığına yol açtı. Bazı belediye başkanları rozetlerini değiştirdi, bazıları ise “seçildiği partide kalacağını” söyledi.
MANSUR YAVAŞ KRİZİ
Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana kamuoyu, merakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vereceği kararı bekliyordu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok." şeklindeki sözleri ise bir karmaşaya yol açtı.
Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bir açıklama yayınladı ve “Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini” bildirdi.
"DOĞRU BULMUYORUZ"
Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:
"Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.
Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."
MEHMET MURAT ÇALIK CHP'DE
Bu konuyla ilgili en yeni açıklamayı Mart 2025'ten bu yana cezaevinde olan İstanbul - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptı.
Çalık, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda "Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim." ifadesine yer verdi.
Çalık, CHP'den istifa etmeyen başkanlar arasında yer aldı.
ZEYDAN KARALAR: KOLAY DEĞİŞEN BİRİ DEĞİLİM
Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da CHP'de kalma kararı aldı.
Karalar, "Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz." dedi.
"BANA OY VERENLER CHP'DE OLDUĞUM İÇİN VERDİ"
İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yeni Parti'ye geçmeyeceğini, çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı:
"Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum.
Dolayısıyla, görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim. "
EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ'YE GEÇTİ
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen günlerde 17 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını açıklamıştı.
Açıklamasında istifa kararının gerekçesine de değinen İmamoğlu, "Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz," ifadelerini kullanmıştı.
CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DE
CHP'den istifa edenler arasında ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yer alıyor.
18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini açıklayan Yüceer, partisinden "istemeden ve zorunlu olarak" ayrıldığını ifade etti.
Yüceer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değildir. Mesele, seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır. Mesele, yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir. Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. Benim itirazım tam olarak bunadır."
"'YENİ' BİR YOLA ÇIKIYORUM"
"Butlan anlayışıyla" örgütün iradesine, üyelerin tercihine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağını belirten Yüceer, siyasetin kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılık olduğunu ifade etti.
Yüceer, açıklamasının devamında, "Örgütün, seçilmişlerin, üyelerin ve milletin iradesi yok sayılamaz. Bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak 'yeni' bir yola çıkıyorum. Bu karar benim için bir vazgeçiş değil, inandığım değerleri, mücadeleyi ve hedefleri yaşatma kararıdır." dedi.
Partinin kuruluş ruhuna sahip çıkarak Cumhuriyet'in geleceği için yeni bir yola çıktıklarını belirten Yüceer, "Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetimizin ışığında demokrasiye, hukuka, özgürlüğe ve milletin iradesine sahip çıkarak, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe duyduğumuz inançla yeni ve güzel günlere hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.
KARI-KOCA RAKİP OLDULAR
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras CHP'den istifa ettiğini açıklarken eşi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise partisinde kaldı.
Gonca Köksal Aras, kararını acele etmeden yol arkadaşları ve vatandaşlarla istişare ederek aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bize güvenip oy veren, bu sorumluluğu bize veren hemşehrilerimiz ne istiyor? Bütün bunları dinledik ama en çok da vicdanımızın sesine kulak verdik. Biz bu yeni yola geçmişimizi geride bırakarak gelmedik. Tam aksine, geçmişimizden dostluklarımızı, bilgimizi, tecrübemizi, bütün birikimimizi ve en önemlisi tüm değerlerimizi yanımıza alarak güçlü bir şekilde bu yola çıkmaya karar verdik.”
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.
Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum, Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetimi’nden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son genel başkanına sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber, bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”
İŞTE YENİ PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
Yeni Parti’ye geçen belediyeler arasında toplam 232 belediye bulunuyor.
Bu belediyelerden ikisi büyükşehir, 109’u büyükşehir ilçe, 17’si il, 54’ü ilçe ve 50’si belde belediyesi statüsünde yer alıyor.
Adana-Ceyhan Belediye Başkanı Sevil Aydar Yıldız
Adana-Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay
Adana-İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse
Adıyaman-Besni-Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz
Adıyaman-Besni-Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı
Adıyaman-Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım
Afyonkarahisar-Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü
Afyonkarahisar-Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu
Afyonkarahisar-Sultandağı-Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Devrim Ölmez
Afyonkarahisar-Şuhut-Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin
Aksaray-Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi
Amasya-Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp
Ankara-Çankaya Belediye Başkanı Haldun Güler
Ankara-Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin
Antalya-Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca
Antalya-Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir
Ardahan-Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci
Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem
Artvin-Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan
Artvin-Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan
Artvin-Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz
Artvin-Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım
Artvin-Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci
Aydın-Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel
Aydın-Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak
Aydın-Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay
Aydın-Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin
Aydın-Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci
Aydın-Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı
Aydın-Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı
Aydın-Kuşadası Belediye Başkanı Tahsin Demirtaş
Aydın-Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca
Aydın-Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik
Balıkesir-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin
Balıkesir-Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga
Balıkesir-Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza
Balıkesir-Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
Balıkesir-Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş
Balıkesir-Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık
Balıkesir-Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı
Balıkesir-Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz
Balıkesir-Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru
Balıkesir-Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer
Balıkesir-Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak
Balıkesir-Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı
Bilecik-Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
Bilecik-Merkez-Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz
Bolu Belediye Başkanı Mehmet Tuna Özcan
Bolu-Göynük Belediye Başkanı Ali Oral
Bolu-Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen
Bolu-Mengen-Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz
Bolu-Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu
Bolu-Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
Burdur-Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş
Bursa-Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren
Bursa-Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan
Bursa-Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç
Bursa-Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem
Bursa-Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir
Bursa-Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın
Burdur-Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek
Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel
Çanakkale-Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram
Çanakkale-Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan
Çanakkale-Biga Belediye Başkanı Hasan Kırım
Çanakkale-Biga Belediye Başkanı Alper Şen
Çanakkale-Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe
Çanakkale-Çan Belediye Başkanı Harun Arslan
Çanakkale-Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
Çanakkale-Gelibolu-Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça
Çanakkale-Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay
Çanakkale-Lapseki-Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci
Çanakkale-Lapseki-Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan
Çanakkale-Merkez-Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan
Çorum-Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli
Çorum-Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu
Denizli-Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım
Denizli-Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir
Denizli-Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik
Denizli-Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak
Denizli-Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan
Denizli-Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner
Denizli-Çivril Belediye Başkanı Semih Dere
Denizli-Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın
Denizli-Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla
Denizli-Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemür
Denizli-Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya
Denizli-Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç
Denizli-Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan
Edirne-Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç
Edirne-Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden
Edirne-İpsala-Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü
Edirne-Keşan-Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral
Edirne-Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi
Edirne-Meriç-Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay
Edirne-Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran
Edirne-Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce
Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
Eskişehir-Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse
Giresun-Espiye-Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice
Giresun-Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun
Giresun-Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere
Hatay-Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün
Hatay-Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün
Hatay-Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç
Hatay-Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu
İzmir-Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu
İzmir-Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik
İzmir-Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran
İzmir-Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki
İzmir-Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
İzmir-Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz
İzmir-Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık
İzmir-Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay
İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay
İzmir-Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
İzmir-Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen
İzmir-Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur
İzmir-Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun
İzmir-Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu
İzmir-Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan
İzmir-Seferihisar Belediye Başkanı Fuat Gümüş
İzmir-Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel
İzmir-Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu
İzmir-Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir
İzmir-Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan
Kahramanmaraş-Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer
Karabük-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
Kars-Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç
Kars-Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı
Kastamonu-Daday Belediye Başkanı Selahattin Yanık
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal
Kırklareli-Babaeski-Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık
Kırklareli-Lüleburgaz-Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş
Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca
Kırklareli-Lüleburgaz-Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay
Kırklareli-Merkez-Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn
Kırklareli-Merkez-Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı
Kırklareli-Pınarhisar-Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş
Kırklareli-Vize-Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen
Kırklareli-Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
Kırşehir-Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut
Kocaeli-Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe
Kocaeli-Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık
Kocaeli-İzmit Belediye Başkanı Lütfü Obuz
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci
Kütahya-Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
Kütahya-Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz
Kütahya-Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu
Malatya-Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu
Malatya-Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren
Malatya-Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım
Malatya-Doğanşehir Belediye Başkanı Memet Bayram
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu
Manisa-Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş
Manisa-Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili
Manisa-Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu
Manisa-Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan
Manisa-Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke
Manisa-Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez
Manisa-Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı
Manisa-Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez
Manisa-Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu
Manisa-Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz
Manisa-Soma Belediye Başkanı Sercan Okur
Manisa-Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek
Manisa-Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın
Manisa-Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban
Mersin-Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz
Mersin-Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç
Muğla-Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş
Muğla-Datça Belediye Başkan Aytaç Kurt
Muğla-Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay
Nevşehir-Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce
Nevşehir-Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul
Niğde-Bor-Bahçeli Belediye Başkanı Ertuğrul Çelenkoğlu
Niğde-Merkez-Alay Belediye Başkanı Yusuf Akdemir
Niğde-Merkez-Dündarlı Belediye Başkanı Adem Şahin
Ordu-Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe
Ordu-Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır
Ordu-Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Çoşkun
Ordu-Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney
Osmaniye-Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar
Rize-Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün
Rize-Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu
Rize-Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır
Samsun-Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz
Sinop-Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı
Sivas-Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer
Tokat-Almus-Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak
Tokat-Almus-Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Güneş
Tokat-Almus-Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan
Tokat-Almus-Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene
Tokat-Reşadiye-Çevrecik Belediye Başkanı Nazım Demirkol
Trabzon-Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem
Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya
Trabzon-Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık
Uşak Belediye Başkanı Hatice Terekeci Özkan
Uşak-Banaz-Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay
Uşak-Eşme Belediye Başkanı Zeki Işık
Uşak-Eşme-Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir
Uşak-Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya
Uşak-Sivaslı-Pınarbaşı Belediye Başkanı Naci Akyürek
Uşak-Sivaslı-Selçikler Belediye Başkanı Ali Erbezci
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel
Yalova-Altınova-Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil
Yalova-Altınova-Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay
Yalova-Çınarcık-Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman
Yalova-Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt
Yalova-Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele
Yalova-Merkez-Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan
Yozgat-Sorgun-Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem
Zonguldak-Çaycuma-Filyos Belediye Başkanı Erol Acar
Zonguldak-Çaycuma-Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç
Zonguldak-Gökçebey-Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz
Zonguldak-Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk
Zonguldak-Kilimli-Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin
Zonguldak-Kilimli-Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı
Zonguldak-Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci
Zonguldak-Merkez-Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı