NTV

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor?

28.08.2026 13:05

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurması, belediye başkanlarının kafasını karıştırdı. Kimileri rozet değiştirdi, kimileri olduğu yerde kalacağını söyledi.

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor?
NTV

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası yönetim konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz temmuz ayında bir dönem sona erdi. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. 

 

Bu durum ilk olarak TBMM'de dengelerin değişmesine neden oldu. Sandalye sayısı 44'e gerileyen CHP, yıllar sonra ana muhalefet sıralarından ayrıldı.

 

Yerel yönetimlere gelindiğinde ise tablo, kafa karışıklığına yol açtı. Bazı belediye başkanları rozetlerini değiştirdi, bazıları ise “seçildiği partide kalacağını” söyledi. 

MANSUR YAVAŞ KRİZİ 1
Anadolu Ajansı

MANSUR YAVAŞ KRİZİ

Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana kamuoyu, merakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vereceği kararı bekliyordu. 

 

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok." şeklindeki sözleri ise bir karmaşaya yol açtı.

 

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bir açıklama yayınladı ve “Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini” bildirdi.

 

"DOĞRU BULMUYORUZ"

 

Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:

 

"Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

 

Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir." 

MEHMET MURAT ÇALIK CHP'DE 2
Resmi Kurum

MEHMET MURAT ÇALIK CHP'DE

Bu konuyla ilgili en yeni açıklamayı Mart 2025'ten bu yana cezaevinde olan İstanbul - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptı. 

 

Çalık, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda "Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim." ifadesine yer verdi.

 

Çalık, CHP'den istifa etmeyen başkanlar arasında yer aldı.

ZEYDAN KARALAR: KOLAY DEĞİŞEN BİRİ DEĞİLİM 3
Anadolu Ajansı

ZEYDAN KARALAR: KOLAY DEĞİŞEN BİRİ DEĞİLİM

Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da CHP'de kalma kararı aldı.

 

Karalar, "Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz." dedi.

"BANA OY VERENLER CHP'DE OLDUĞUM İÇİN VERDİ" 4
Anadolu Ajansı

"BANA OY VERENLER CHP'DE OLDUĞUM İÇİN VERDİ"

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yeni Parti'ye geçmeyeceğini, çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı:

 

"Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum.

 

Dolayısıyla, görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim. "

EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ'YE GEÇTİ 5
Anadolu Ajansı

EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen günlerde 17 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını açıklamıştı.

 

Açıklamasında istifa kararının gerekçesine de değinen İmamoğlu, "Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz," ifadelerini kullanmıştı.

CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DE 6
DHA

CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DE

CHP'den istifa edenler arasında ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yer alıyor.

 

18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini açıklayan Yüceer, partisinden "istemeden ve zorunlu olarak" ayrıldığını ifade etti.

 

Yüceer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

"Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değildir. Mesele, seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır. Mesele, yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir. Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. Benim itirazım tam olarak bunadır."

 

"'YENİ' BİR YOLA ÇIKIYORUM"

 

"Butlan anlayışıyla" örgütün iradesine, üyelerin tercihine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağını belirten Yüceer, siyasetin kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılık olduğunu ifade etti.

 

Yüceer, açıklamasının devamında, "Örgütün, seçilmişlerin, üyelerin ve milletin iradesi yok sayılamaz. Bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak 'yeni' bir yola çıkıyorum. Bu karar benim için bir vazgeçiş değil, inandığım değerleri, mücadeleyi ve hedefleri yaşatma kararıdır." dedi.

 

Partinin kuruluş ruhuna sahip çıkarak Cumhuriyet'in geleceği için yeni bir yola çıktıklarını belirten Yüceer, "Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetimizin ışığında demokrasiye, hukuka, özgürlüğe ve milletin iradesine sahip çıkarak, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe duyduğumuz inançla yeni ve güzel günlere hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KARI-KOCA RAKİP OLDULAR 7
DHA

KARI-KOCA RAKİP OLDULAR

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras CHP'den istifa ettiğini açıklarken eşi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise partisinde kaldı.

 

Gonca Köksal Aras, kararını acele etmeden yol arkadaşları ve vatandaşlarla istişare ederek aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

 

“Bize güvenip oy veren, bu sorumluluğu bize veren hemşehrilerimiz ne istiyor? Bütün bunları dinledik ama en çok da vicdanımızın sesine kulak verdik. Biz bu yeni yola geçmişimizi geride bırakarak gelmedik. Tam aksine, geçmişimizden dostluklarımızı, bilgimizi, tecrübemizi, bütün birikimimizi ve en önemlisi tüm değerlerimizi yanımıza alarak güçlü bir şekilde bu yola çıkmaya karar verdik.”

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI 8
Anadolu Ajansı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

 

Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

“Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum, Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetimi’nden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son genel başkanına sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber, bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

İŞTE YENİ PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER 9
Anadolu Ajansı

İŞTE YENİ PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

Yeni Parti’ye geçen belediyeler arasında toplam 232 belediye bulunuyor.

 

Bu belediyelerden ikisi büyükşehir, 109’u büyükşehir ilçe, 17’si il, 54’ü ilçe ve 50’si belde belediyesi statüsünde yer alıyor.

 

Adana-Ceyhan Belediye Başkanı Sevil Aydar Yıldız

Adana-Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay

Adana-İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse

Adıyaman-Besni-Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz

Adıyaman-Besni-Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı

Adıyaman-Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım

Afyonkarahisar-Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü

Afyonkarahisar-Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu

Afyonkarahisar-Sultandağı-Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Devrim Ölmez

Afyonkarahisar-Şuhut-Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin

Aksaray-Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi

Amasya-Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp

Ankara-Çankaya Belediye Başkanı Haldun Güler

Ankara-Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin

Antalya-Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca

Antalya-Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir

Ardahan-Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem

Artvin-Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan

Artvin-Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan

Artvin-Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz

Artvin-Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım

Artvin-Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci

Aydın-Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel

Aydın-Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak

Aydın-Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay

Aydın-Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin

Aydın-Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci

Aydın-Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı

Aydın-Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı

Aydın-Kuşadası Belediye Başkanı Tahsin Demirtaş

Aydın-Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca

Aydın-Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik

 

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 10
IHA

Balıkesir-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin

Balıkesir-Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga

Balıkesir-Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza

Balıkesir-Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler

Balıkesir-Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş

Balıkesir-Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık

Balıkesir-Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı

Balıkesir-Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz

Balıkesir-Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru

Balıkesir-Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer

Balıkesir-Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak

Balıkesir-Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı

Bilecik-Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu

Bilecik-Merkez-Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz

Bolu Belediye Başkanı Mehmet Tuna Özcan

Bolu-Göynük Belediye Başkanı Ali Oral

Bolu-Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen

Bolu-Mengen-Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz

Bolu-Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu

Bolu-Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz

Burdur-Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş

Bursa-Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren

Bursa-Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan

Bursa-Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç

Bursa-Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem

Bursa-Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir

Bursa-Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın

Burdur-Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd

 

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 11
Anadolu Ajansı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek

Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel

Çanakkale-Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram

Çanakkale-Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan

Çanakkale-Biga Belediye Başkanı Hasan Kırım

Çanakkale-Biga Belediye Başkanı Alper Şen

Çanakkale-Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe

Çanakkale-Çan Belediye Başkanı Harun Arslan

Çanakkale-Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli

Çanakkale-Gelibolu-Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça

Çanakkale-Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay

Çanakkale-Lapseki-Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci

Çanakkale-Lapseki-Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan

Çanakkale-Merkez-Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan

Çorum-Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli

Çorum-Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

Denizli-Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım

Denizli-Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir

Denizli-Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik

Denizli-Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak

Denizli-Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan

Denizli-Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner

Denizli-Çivril Belediye Başkanı Semih Dere

Denizli-Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın

Denizli-Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla

Denizli-Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemür

Denizli-Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya

Denizli-Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç

Denizli-Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 12
Anadolu Ajansı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan

Edirne-Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç

Edirne-Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden

Edirne-İpsala-Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü

Edirne-Keşan-Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral

Edirne-Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi

Edirne-Meriç-Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay

Edirne-Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran

Edirne-Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce

Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt

Eskişehir-Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse

Giresun-Espiye-Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice

Giresun-Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun

Giresun-Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere

Hatay-Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün

Hatay-Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün

Hatay-Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç

Hatay-Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu

İzmir-Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu

İzmir-Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik

İzmir-Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran

İzmir-Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

İzmir-Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

İzmir-Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz

İzmir-Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

İzmir-Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay

İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay

İzmir-Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

İzmir-Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen

İzmir-Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur

İzmir-Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun

İzmir-Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

İzmir-Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan

İzmir-Seferihisar Belediye Başkanı Fuat Gümüş

İzmir-Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

İzmir-Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu

İzmir-Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir

İzmir-Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 13
Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş-Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer

Karabük-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse

Kars-Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç

Kars-Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı

Kastamonu-Daday Belediye Başkanı Selahattin Yanık

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal

Kırklareli-Babaeski-Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık

Kırklareli-Lüleburgaz-Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş

Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca

Kırklareli-Lüleburgaz-Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay

Kırklareli-Merkez-Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn

Kırklareli-Merkez-Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı

Kırklareli-Pınarhisar-Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş

Kırklareli-Vize-Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen

Kırklareli-Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Kırşehir-Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut

Kocaeli-Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe

Kocaeli-Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık

Kocaeli-İzmit Belediye Başkanı Lütfü Obuz

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci

Kütahya-Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal

Kütahya-Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz

Kütahya-Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu

Malatya-Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu

Malatya-Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren

Malatya-Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım

Malatya-Doğanşehir Belediye Başkanı Memet Bayram

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 14
Anadolu Ajansı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu

Manisa-Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş

Manisa-Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili

Manisa-Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu

Manisa-Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan

Manisa-Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke

Manisa-Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez

Manisa-Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı

Manisa-Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez

Manisa-Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu

Manisa-Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz

Manisa-Soma Belediye Başkanı Sercan Okur

Manisa-Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek

Manisa-Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın

Manisa-Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban

Mersin-Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz

Mersin-Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç

Muğla-Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş

Muğla-Datça Belediye Başkan Aytaç Kurt

Muğla-Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay

Nevşehir-Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce

Nevşehir-Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul

Niğde-Bor-Bahçeli Belediye Başkanı Ertuğrul Çelenkoğlu

Niğde-Merkez-Alay Belediye Başkanı Yusuf Akdemir

Niğde-Merkez-Dündarlı Belediye Başkanı Adem Şahin

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 15
IHA

Ordu-Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe

Ordu-Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır

Ordu-Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Çoşkun

Ordu-Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney

Osmaniye-Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar

Rize-Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün

Rize-Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu

Rize-Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır

Samsun-Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz

Sinop-Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı

Sivas-Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

Tokat-Almus-Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak

Tokat-Almus-Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Güneş

Tokat-Almus-Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan

Tokat-Almus-Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene

Tokat-Reşadiye-Çevrecik Belediye Başkanı Nazım Demirkol

Trabzon-Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem

Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya

Trabzon-Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık

Uşak Belediye Başkanı Hatice Terekeci Özkan

Uşak-Banaz-Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay

Uşak-Eşme Belediye Başkanı Zeki Işık

Uşak-Eşme-Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir

Uşak-Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya

Uşak-Sivaslı-Pınarbaşı Belediye Başkanı Naci Akyürek

Uşak-Sivaslı-Selçikler Belediye Başkanı Ali Erbezci

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 16
Anadolu Ajansı

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel

Yalova-Altınova-Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil

Yalova-Altınova-Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay

Yalova-Çınarcık-Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman

Yalova-Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt

Yalova-Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele

Yalova-Merkez-Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan

Yozgat-Sorgun-Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem

Zonguldak-Çaycuma-Filyos Belediye Başkanı Erol Acar

Zonguldak-Çaycuma-Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç

Zonguldak-Gökçebey-Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz

Zonguldak-Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk

Zonguldak-Kilimli-Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin

Zonguldak-Kilimli-Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı

Zonguldak-Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci

Zonguldak-Merkez-Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı

CHP'li belediyelerde kafalar karışık. Kimler Yeni Parti'ye geçti, kimler aynı rozetle devam ediyor? 17
Anadolu Ajansı