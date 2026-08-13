CHP'li milletvekilini tacizle suçlayıp dövdüler. Soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.