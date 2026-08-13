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CHP'li milletvekilini tacizle suçlayıp dövdüler. Soruşturma başlatıldı

13.08.2026 20:21

Son Güncelleme: 13.08.2026 21:18

DHA

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedildi. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP'li milletvekilini tacizle suçlayıp dövdüler. Soruşturma başlatıldı
DHA

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir dairede meydana geldi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, gittikleri doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evinde alkol almaya başladı. 

Bir süre sonra Yazgan’ın T.A.'ya 'cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tartışma çıktı. 

DARBEDİP TELEFONLA KAYDA ALDILAR 1
DHA

DARBEDİP TELEFONLA KAYDA ALDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınlar, Ahmet Baran Yazgan’ı darbetti. 

 

Şüphelilerden T.A. o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR 2
DHA

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.D., B.Ş. ve T.A. gözaltına alındı. 

 

Yazgan, ‘darp’ ve cep telefonunun gasbedildiği iddiasıyla 3 şüpheli hakkında şikayette bulundu. 

 

Şüpheliler de ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından Yazgan’dan şikayetçi oldu.

 

ÜÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI 3
DHA

ÜÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

N.D., B.Ş. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

 

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAZGAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI 4
DHA

YAZGAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. 

YAZGAN, CHP GENEL MERKEZİ'NE ÇAĞRILDI 5
DHA

YAZGAN, CHP GENEL MERKEZİ'NE ÇAĞRILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.