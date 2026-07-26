CHP'nin Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasıyla ilgili yeni gelişme

Tetkik hakimi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayacak.

Söz konusu rapor heyete sunulacak.

Heyet ise esasa ilişkin inceleme yapacak. Bu inceleme sonunda mutlak butlana ilişkin kesin hüküm verilecek.

Söz konusu incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül tarihinden sonra yapılması bekleniyor.