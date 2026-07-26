CHP'nin Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasıyla ilgili yeni gelişme
26.07.2026 16:09
Son Güncelleme: 26.07.2026 16:13
Yargıtay, CHP kurultayı için verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararının Yargıtay sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alındı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Tetkik hakimi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayacak.
Söz konusu rapor heyete sunulacak.
Heyet ise esasa ilişkin inceleme yapacak. Bu inceleme sonunda mutlak butlana ilişkin kesin hüküm verilecek.
Söz konusu incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül tarihinden sonra yapılması bekleniyor.
YARGITAY'DAN ÇIKABİLECEK DÖRT KARAR
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
ÖZEL DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI
Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti.
Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.
Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.
ÖZEL VE ARKADAŞLARI CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti.
Bu karar aynı zamanda dosyanın incelemesinin yeni adli yılda yapılacağı anlamına geliyordu.
Dosyanın Yargıtay gündemine geç geldiğini savunan Özel, duruma tepki göstermişti.
Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmuştu.