CHP'ye mutlak butlan: Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?

22.05.2026 09:08
Son Güncelleme: 22.05.2026 09:19
Siyaset dünyası ve milyonlarca seçmen, dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nden çıkan mutlak butlan kararı sonrasında konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından siyaset gündemine oturan bu hukuki terim, arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?
MUTLAK BUTLAN NEDİR, NE DEMEK?
Hukuk dilinde mutlak butlan, kesin hükümsüzlük anlamına geliyor. Bir hukuki işlemin sözleşme, karar, seçim veya kurultay gibi kurucu unsurları görünürde var olsa bile, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlaka veya kişilik haklarına kökten aykırı olması durumu olarak tanımlanıyor.
Mutlak butlan kararının çıkmasıyla, bir hukuki işlem kesin ve baştan itibaren geçersiz oluyor. Bu durum, işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana geliyor.
CHP'YE VERİLEN MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, İstanbul İl Kongresi ve 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay’da "kanunun emredici hükümlerine aykırılık" ve delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı gerekçesiyle mutlak butlan tespiti yaptı.
Mahkeme kararıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
38. Kurultay hukuken "hiç yapılmamış" sayıldığı için, mahkeme kurultay öncesindeki meşru yönetimin göreve dönmesine hükmetti ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organları tedbiren görevi devralacak.
Mutlak butlan kararına göre, 2023'teki kurultaydan sonra yapılan tüm olağan/olağanüstü kurultaylar ve bu süreçte alınan kararlar da zincirleme olarak iptal edilmiş sayılıyor.
CHP BUNDAN SONRA NE YAPACAK?
Kararla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak?
Yeni bir parti kurma seçeneği, şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre, ilk seçenek, olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması.
CHP tüzüğünde, "Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır." hükmü var.
Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk Parti Meclisi'ni topladığında, bu tüzük maddesine dayanarak, partiyi kurultaya götürmek hedefleniyor.