CHP'ye mutlak butlan: Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?

Hukuk dilinde mutlak butlan, kesin hükümsüzlük anlamına geliyor. Bir hukuki işlemin sözleşme, karar, seçim veya kurultay gibi kurucu unsurları görünürde var olsa bile, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlaka veya kişilik haklarına kökten aykırı olması durumu olarak tanımlanıyor.

Mutlak butlan kararının çıkmasıyla, bir hukuki işlem kesin ve baştan itibaren geçersiz oluyor. Bu durum, işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana geliyor.