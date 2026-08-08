Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü

Tarihçi İlknur Bektaş, tarihi yapılarda ürün fotoğraflarının cepheyi kuşatmasına izin verilemeyeceğini söyledi.

"Tabelalar kaldırılmalıdır. Aynı zamanda vitrinlerin daha sadeleşmesi gerekir." diyen Bektaş, "Sütunlar kabartmalar taş oymalar cephenin bütünüyle görünür ana unsurlarını kapatmaması gerekir kural olarak. Bizim derdimiz korumak ve bütüncül olarak gelecek nesillere aktarmak. Biz şehrimizin nesiller boyunca konuşulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Binanın estetiğine uygun bir anlayış benimsenmeli." diyen Bektaş şöyle devam etti:

"- Yapının oranları, kemerleri, sütunları, malzemesi, bezemeleri cephesindeki mimari ritminin korunması gerekiyor. Koruma yalnızca binayı yıkılmaktan korumak değildir. Burada asıl sorun büyük bir ürün reklamıyla, resimlerle gelişigüzel sağda solda bir sürü dükkanda cephenin önüne geçmesi.

- Biz Çiçek Pasajı'nı bildiğimiz o güzel estetik bina yapısını yakalayamıyoruz çünkü önünden geçtiğimizde bir sürü markanın kendini teşhir etmek için binanın önüne geçen reklam algısıyla karşılaşıyoruz. Evet onlar hedefine ulaşmış oluyorlar ama kent kendinden uzaklaşmış oluyor."