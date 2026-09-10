"Cinayet ihtimali de masada" | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir kameraman, bir muhabir 9 gözaltı
10.09.2026 10:36
Son Güncelleme: 10.09.2026 11:53
Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Bir kameraman ve muhabirin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dokuz şüpheli daha gözaltına alındı.
NTV muhabiri Sena Gürbıyık, gözaltına alınan isimler arasında bir muhabir, bir kameraman ve sağlık çalışanlarının yer aldığını bildirdi.
İLK OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı.
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti.
İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
"CİNAYET İHTİMALİ MASADA"
2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
“ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ”
Adalet Bakanı Gürlek, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Kaşif Kozinoğlu, devletimizin yetiştirdiği müstesna isimlerden ve önemli bir devlet görevlisiydi. Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti." değerlendirmesini yaptı.
Konuya ilişkin daha önce yapılan şikayet ve ihbarların Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca dikkate alınarak soruşturma başlatıldığını dile getiren Gürlek, daha sonra yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanları üzerine bazı adli işlemlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.
“YENİ DELİLLERLE YENİ İŞLEMLER GÜNDEME GELEBİLİR”
Bakan Gürlek, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni delillerin ortaya çıkması halinde yeni işlemlerin gündeme gelebileceğini, buna, ilgili Cumhuriyet başsavcılığının delil durumuna göre karar vereceğini anlattı.
Her şüpheli ölüm gibi bu olayın da bütün yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, ilgili Cumhuriyet başsavcılığıyla bilgi ve koordinasyon çerçevesinde çalıştığını, soruşturmanın yönü ve adli kararların ise ilgili yargı mercilerinin yetkisinde olduğunu vurguladı.
ŞÜPHELİ ÖLÜMDEKİ FETÖ İZİ
İlerleyen süreçte tablonun daha net ortaya çıkacağını düşündüğünü kaydeden Gürlek, "Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor. Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." dedi.
“SORUŞTURMAYA MÜDAHALE ETME YETKİMİZ YOK”
Gürlek, olayın cinayet olduğunu peşinen söylemenin doğru olmayacağını, bütün ihtimallerin soruşturma kapsamında değerlendirildiğini, sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü söyledi.
Adalet Bakanlığının devam eden bir soruşturmanın içeriğine müdahale etme veya savcılara soruşturmanın yönüne ilişkin talimat verme yetkisinin bulunmadığını belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının yargısal görevlerini anayasa ve kanunlar çerçevesinde yerine getirdiğini, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da hakim ve savcılara ilişkin anayasal ve yasal görevlerinin belli olduğunu anımsattı.
Akın Gürlek, meslektaşlarına verdikleri mesajın, soruşturmaların yönüne ilişkin olmadığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:
"Hukuka uygun biçimde görevlerini yaparken isimden, makamdan veya unvandan çekinmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Bazen bir meslektaş bir soruşturmaya başladığında, 'İki gün sonra önemli birinin ayağına basarsam ne olur? Buradan etkili bir isme gidersek sorun yaşar mıyız?' şeklinde bir tedirginlik yaşayabilir. Bizim söylediğimiz şu: 'Ucu nereye giderse gitsin, kim çıkarsa çıksın, dosyanın kapağındaki ismi kapat, içindeki delillere bak. Kararını yalnızca hukuka ve delile göre ver."
Buradaki yaklaşımın bir soruşturmanın yönünü göstermek değil, savcının hukuka uygun görevini herhangi bir baskı veya çekince hissetmeden yerine getirebilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Gürlek, "Kişilerin isimleri, unvanları, makamları veya görevleri önemli değil. Savcılık zaten böyle yapılır. Bizim güçlendirmek istediğimiz irade, kişiye göre değil delile ve hukuka göre hareket etme iradesidir. Soruşturmalara müdahale etme yetkimiz yok. Böyle bir niyetimiz de kesinlikle yok." bilgisini paylaştı.
MEZARI YARIN AÇILACAK, DELİL ARANACAK
Son olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alınmıştı.
Mezarı 15 yıl sonra açılacak Kozinoğlu’ndan doku örnekleri alınacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Feth-i kabir işlemi yarın İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.
Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.
KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Kaşif Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.
Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.
Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
ÖLÜMÜ YILLARDIR TARTIŞMA KONUSUYDU
MİT'in eski bir yöneticisi olan Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Kozinoğlu, ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası tartışma konusu olmuştu.
Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.
Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı. Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.