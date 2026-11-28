İddianamede müşteki J.H.'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. J.H.'nin ifadesinde, yaklaşık iki yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla Muhammet Kartal ile tanıştığını, şüpheliye yaklaşık 190 bin dolar değerinde inşaat işi verdiğini, Kartal'ın işleri tamamlamadığını ve geçen yılbaşından itibaren çalışmayı bırakarak kendisinden ek para istediğini belirtti.

J.H., tefecilere borcu olduğunu söyleyen Kartal'ın ödeme yapılmazsa işi tamamlamayacağını ve kendisini "Sen beni çocuk zannediyorsun, ben istemesem seni şu an Çin'e geri gönderirim." sözleriyle tehditte bulunduğunu anlattı.

Kartal'ın daha sonra malzemelerin zamlandığını öne sürerek 130 bin dolar daha istediğini, bu paranın da verilmesine rağmen işlerin yüzde 60'ını tamamladıktan sonra yeniden ortadan kaybolduğunu, yapılan hesaplamalarda şüpheliye 20 bin dolar fazla ödeme yapıldığının tespit edildiğini söyleyen J.H., Kartal'ın söz konusu parayı teslim etmek için kendisini farklı adreslere çağırdığını belirtti.

J.H., durumdan şüphelenerek gitmediğini, olaydan yaklaşık bir ay sonra bir kafede oturduğu sırada Kartal'ın eski işçi arkadaşları olduğu belirtilen iki kişiyle yanına geldiğini, 1-2 gün sonra bilinmeyen bir numaradan aranarak "Bana 100 bin dolar borç vereceksin, vermezsen seni çok fena yaparım, sonra pişman edeceğim seni." sözleriyle tehdit edildiğini anlattı.

Yaklaşık 2- 2,5 ay sonra 9 Ocak'ta kargosu olduğuna dair telefon aldığını belirten J.H., Kartal'dan şüphelendiğini ancak kargoyu ertesi gün teslim aldığını, kargo üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresini gördüğünü, paketi açtığı sırada patlama meydana geldiğini ve yaralandığını ifade etti.