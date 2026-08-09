Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz

Bu sırada istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ile ağabeyi İ.A., acil servis önünde saklandıkları yerden çıkarak şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda şüpheli M. A. ve olayla ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.