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Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz

09.08.2026 02:05

Son Güncelleme: 09.08.2026 02:19

DHA, İHA

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Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan M.A., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin bahçesinde mağdurun babası ve ağabeyinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Seken kurşunlar nedeniyle bir çocuk da ağır yaralandı.

Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz
DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli öldürüldü.

Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz 1
DHA

Olay, önceki akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen 26 yaşındaki M.A. sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz 2
DHA

Bu sırada istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ile ağabeyi İ.A., acil servis önünde saklandıkları yerden çıkarak şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda şüpheli M. A. ve olayla ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz 3
IHA

Saldırıyı gerçekleştiren baba-oğul olay yerinden kaçarken, iki yaralı acil servise kaldırıldı. Ağır yaralı M.A. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ayşe E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz 4
IHA

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakaladı.

 

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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