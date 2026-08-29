Cinsel saldırıya uğradı borçlu çıktı
29.08.2026 08:17
İstanbul'da market çalışanı tarafından cinsel saldırıya maruz kalan genç kadın, saldırgana ve işverenine açtığı tazminat davasını kazandı. Tazminatı ödeyen şirket mağdur kadına icra başlattı.
İstanbul Şişli’de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı, genç kadına cinsel saldırıda bulundu.
Saldırgan kadını hem darp etti, hem de evdeki parasını çaldı.
Şüpheli, “cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüs” ile “hırsızlık” suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Genç kadın, saldırgan ile işverene tazminat davası açtı ve 643 bin lira tazminat kazandı.
Cinsel saldırı mağduru kadın, saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek, zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi.
Mahkeme kararıyla, işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Milliyet gazetesinin haberine göre, işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi.
Şirket kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşına haciz koydurdu.
Mağdur kadın kadın için yeni bir hukuk mücadelesine başladı.
İcra Hukuku Uzmanı Avukat Hatice Özdemir'in NTV'ye yaptığı açıklamada cinsel saldırıya maruz kalan kadının yıllardır hukuk mücadelesi verdiğine dikkat çekti.
İşverenin tazminatı ödediğine ve daha sonra mağdur kadından tekrardan rucu etmek istediğini ifade eden Özdemir, işverenin rucu hattı olduğunu söyledi.
"MUHATAP MAĞDUR DEĞİL SORUMLU ÇALIŞAN"
Bu durumun doğrudan faile yönelik olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Özdemir, "Mağdurdan tahsil etmek istemesi tekrar kadını mağdur etmektedir. Muhatap mağdur değil sorumlu çalışandır." dedi.