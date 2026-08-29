Cinsel saldırıya uğradı borçlu çıktı

İstanbul Şişli’de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı, genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

Saldırgan kadını hem darp etti, hem de evdeki parasını çaldı.

Şüpheli, “cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüs” ile “hırsızlık” suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.