Çırağan Caddesi'ndeki can pazarından acı haber

20.05.2026 11:30

DHA

İstanbul Çırağan Caddesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Betül Koruğ, yaşamını yitirdi.

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Betül Koruğ, kurtarılamadı.

 

Kaza, 18 Mayıs Pazartesi saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi.

DOKUZ KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki 34 GPP 245 plakalı otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CAH 206 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan dokuz kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

 

Kazada yaralanan Muhammed Ö.'nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, Ferhat B.'nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Yiğit D.'nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi.

 

Yaralanan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

Kazada Arif Kıvanç G.'nin iki bacağında kırık bulunduğu, Mert D.'nin ise ellerinde kırık olduğu ve her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Tuğba Ö.’nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Türkalp E.'nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

 

Nilsu P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

