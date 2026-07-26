Çivi çakılmadan yapıldı, asırlardır ayakta. Yıllardır atıl durumda

Uzun yıllardır sahipsiz kalan tarihi köşkün gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Katerina Köşkü'nün yalnızca Sarıkamış'ın değil, Kars'ın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

"TARİH VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞUYOR"

Bir yanda yüzlerce yıllık sarıçam ormanları, diğer yanda çivi kullanılmadan inşa edilen eşsiz mimarisiyle Katerina Köşkü, Sarıkamış'ın saklı hazineleri arasında gösteriliyor. Havadan görüntülenen tarihi yapı, hem mimari özellikleri hem de bulunduğu doğal ortamla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor.