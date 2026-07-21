Çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
21.07.2026 12:15
Son Güncelleme: 21.07.2026 16:23
İstanbul Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Şiddet anları cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, dün Büyükçekmece ilçesindeki özel bir eğitim merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi B.B.T. (10) bir süredir eğitime gitmek istemedi.
ŞÜPHELENİP PENCEREDEN İZLEDİ
Çocuğunun korkarak derse girdiğini fark eden baba durumdan şüphelenerek, B.B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Bir süre sonra eğitmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
EĞİTMEN TUTUKLANDI
Çocuğun babası, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek eğitmen ve özel eğitim merkezi hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, eğitmen H.İ.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüpheli H.İ.K.'nin "kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.