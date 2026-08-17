Çocuğu tribünden kurtaran polis anlattı. Fenerbahçeli miniğin sorusu yürek parçaladı

Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkarmaya çalıştığı sırada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.

Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini dile getirdi.

Çocuğun bu sırada sürekli soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini aktaran Yurduseven, yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."