Çocuğu tribünden kurtaran polis anlattı. Fenerbahçeli miniğin sorusu yürek parçaladı
17.08.2026 15:25
Son Güncelleme: 17.08.2026 15:39
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında bir holiganın tepkisiyle karşılaşan küçük çocuğu güvenli bir alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, o an yaşadıklarını anlattı.
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünler, tepki çeken bir görüntüye sahne olmuştu.
Gençlerbirliği forması giyen bir holigan, babasıyla birlikte maç izlemeye gelen ancak Fenerbahçe forması giyen çocuğu hedef göstermiş; çocuğun bu sırada hayli korktuğu görülmüştü.
Çocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Yurduseven, olay sırasında yaşananları anlattı.
Yurduseven, çocuğun babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver." dediğini ve çocuğu kucağına aldığını ifade etti.
"STRESİ ATINCA 'ALLAHIM ÇOK ŞÜKÜR' DEDİM"
Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkarmaya çalıştığı sırada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini dile getirdi.
Çocuğun bu sırada sürekli soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini aktaran Yurduseven, yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şu sözlerle anlattı:
"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."
YÜREK PARÇALAYAN SORU: "ABİLER KIZACAK MI?"
Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurduseven, çocuğun terli olması nedeniyle üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istediğini aktardı.
Yurduseven, çocuğa daha önce "Seni polis yapacağım." dediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin.' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu."
Olay sırasında kendisine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür eden Yurduseven, polislerin vatandaşların desteği olmadan görev yapamayacağını vurguladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Gençlerbirliği'nden de olayın ardından açıklama yapılmış, tribünde Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun hedef alınmasının kulübün değerleriyle bağdaşmadığı belirtilmişti.
"Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz."
Açıklamada, küçük taraftar ve ailesinin tesislerde ağırlanmak istendiği bildirilmişti.