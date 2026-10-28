Çocuğunu vurdular, tehditler gelmeye devam ediyor: "8 milyon lira verdim, hala para istiyorlar"
28.10.2026 11:21
Adana'da başından vurularak ağır yaralanan Nurmuhammet Musaoğlu'nun ailesi, tetikçinin yakalanmasına rağmen azmettiriciler tarafından tehdit edildiklerini açıkladı.
Adana'da başından vurularak ağır yaralanan Nurmuhammet Musaoğlu'nun ailesi tehdit edildiklerini açıkladı.
Olay, 19 Ekim günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan'da meydana geldi. Temizlik ürünleri dükkanına motosikletle gelen iki kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu.
Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Musaoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
TETİKÇİ YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin'e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.'yi, Seyhan ilçesindeki bir adreste yakaladı. Olaya ilişkin soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu'nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu'nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, şüpheliyi olay yerine götürerek kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü ve A.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
"SİZE KİM SELAM VERİRSE VURACAĞIZ"
Nurmuhammet'i hastanenin önünde bekleyen ailesine, olayı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiği belirtildi. Mesajlarda, "Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız." ifadeleri yer aldı.
Altı çocuk babası Ercüment Musaoğlu, şüphelinin tutuklanmasına rağmen ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirterek olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını söyledi.
Baba Musaoğlu şöyle devam etti:
"- Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum."