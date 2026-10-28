Çocuğunu vurdular, tehditler gelmeye devam ediyor: "8 milyon lira verdim, hala para istiyorlar"

Nurmuhammet'i hastanenin önünde bekleyen ailesine, olayı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiği belirtildi. Mesajlarda, "Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız." ifadeleri yer aldı.

Altı çocuk babası Ercüment Musaoğlu, şüphelinin tutuklanmasına rağmen ölüm tehditlerinin devam ettiğini belirterek olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını söyledi.

Baba Musaoğlu şöyle devam etti:

"- Kimsenin benden bir kuruş alacağı yok. Bana eşim dostum para vermememi söyledi ama ben bunlardan korktum. Aileme, çocuklarıma bir şey olmasın diye arsamı ve evimi sattım, bunlara 7-8 milyon lira verdim. Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum."