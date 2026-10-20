Çocuk doktorluğu yine liste sonu. TUS'ta Çocuk Cerrahisi kontenjanının yüzde 48'i boş kaldı

Kasapçopur şöyle devam etti:

“500 gramlık çocuğu büyütüyoruz biz. Normal çocuk 3 bin 250 gram. Ben çocuk romatizma uzmanıyım bütün eklemleri tutmayan yürüyemeyen çocuğu yürütüyoruz. Komplikasyon diye bir kavram var. Ne yazık ki hukuk alanında komplikasyonla malpraktis arasındaki ayrımı yapmakta zorlanıyoruz ve var olan malpraktis yasası yüzünden meslektaşlarımız çok ciddi baskı altında. Bu yüzden bütün meslektaşlarımız daha az risk olan alanlara geçiyor.”