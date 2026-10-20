Çocuk doktorluğu yine liste sonu. TUS'ta Çocuk Cerrahisi kontenjanının yüzde 48'i boş kaldı
20.10.2026 14:30
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Çocuk Cerrahisi ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en az tercih edilen branşlar oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Yine listenin sonunda çocuk branşları yer aldı. Çocuk Cerrahisi kontenjanının yüzde 48'i, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nın ise yüzde 27'si boş kaldı.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur "İleride birçok noktada hekim bulmakta zorlanacağız. Bu özellikle sadece pediatri için değil kritik alanlarda hekim bulmakta zorlanacağız. yani kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları çocuk cerrahları hepsinin tercih edilme oranları çok düşüyor." dedi.
TERCİH EDİLMEME NEDENLERİ
Zorunlu hizmet, çalışma koşulları ve malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) çocuk branşlarının daha az tercih edilmesinin en önemli nedenleri.
Pediatri eğitiminin zor bir eğitim olduğunu belirten Prof. Dr. Kasapçopur "Mutlaka özendirme yapılması gerekiyor. Pediatri eğitimi asistanlık eğitimi nöbetleriyle hasta bakımıyla her şeyiyle oldukça zorlu yürütülen bir eğitim." diye konuştu.
Kasapçopur şöyle devam etti:
“500 gramlık çocuğu büyütüyoruz biz. Normal çocuk 3 bin 250 gram. Ben çocuk romatizma uzmanıyım bütün eklemleri tutmayan yürüyemeyen çocuğu yürütüyoruz. Komplikasyon diye bir kavram var. Ne yazık ki hukuk alanında komplikasyonla malpraktis arasındaki ayrımı yapmakta zorlanıyoruz ve var olan malpraktis yasası yüzünden meslektaşlarımız çok ciddi baskı altında. Bu yüzden bütün meslektaşlarımız daha az risk olan alanlara geçiyor.”
ÇOCUK, BEYİN, KALP, GENEL CERRAHİ, KADIN HASTALIKLARI BOŞ KALDI
Genel Cerrahi, Beyin-Sinir Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Acil Tıp ile Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS sonuçlarına göre boş kalma oranı en yüksek olan diğer branşlar.
Cilt Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Spor Hekimliği, Göz Hastalıkları en çok tercih edilen dallardan.