Çocuk doktoru kadroları alarm veriyor. Bu sene de boş kaldı
01.07.2026 08:38
Son Güncelleme: 01.07.2026 09:47
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarına göre, birçok kritik çocuk branşı alarm veriyor. Çocuk yoğun bakım kadrosunun yüzde 96'sı, yenidoğan branşının ise yüzde 91'i boş kaldı. (Haber: Melike Şahin)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-YDUS) sonuçları geçen günlerde açıklandı.
Çünkü yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk yan dal uzmanlık kadrolarının çoğu yine boş kaldı.
118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti.
Yenidoğan branşında 250 doktorluk kadro ise yalnızca yüzde 9'u doldu.
Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15'i, çocuk acilin ise yüzde 16'sında doluluk görüldü.
ENDİŞE ARTIYOR
Tıpta yandal uzmanlık sınavının yerleştirme sonuçları yakın geleceğe dair çocuk doktoru bulamama endişelerini artırıyor.
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde, gelecekte yoğun bakım ihtiyacı olan bir çocuğun hekim bulmakta zorlanacağını dile getirdi.
Durumu halk sağlığı sorunu olarak nitelendiren Kasapçopur, "5 yıl sonra umarım 'Biz haklı çıkmıştık' demeyiz. Yanılmışız deriz. Çocuk kanser hastalığına bakacak, çocuk hematoloğu, kardiyoloğu ve yenidoğan hekimi bulmakta zorlanacağız." dedi.
TERCİH EDİLMEME NEDENLERİ
Bir yan dal uzmanının yetişmesi zorunlu hizmetlerle birlikte 17 yıl sürüyor.
Hal böyle olunca da zorunlu hizmet, malpraktis davaları, sağlıkta şiddet yan dal branşlarının tercih edilmeme nedenleri arasında yer aldı.
Konuya ilişkin de açıklama yapan Kasapçopur, "Diyelim ki siz çocuk kanser uzmanı oldunuz. Üç kez zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Kritik dallarda çalışan arkadaşlarımıza farklı bir kat sayının olması gerekiyor. Yan dal yaptığınızda ana dalda hasta bakmanız kısıtlanıyor. Bu da çok önemli bir sorun." diye konuştu.