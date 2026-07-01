Çocuk doktoru kadroları alarm veriyor. Bu senede boş kaldı

Bir yan dal uzmanının yetişmesi zorunlu hizmetlerle birlikte 17 yıl sürüyor.

Hal böyle olunca da zorunlu hizmet, malpraktis davaları, sağlıkta şiddet yan dal branşlarının tercih edilmeme nedenleri arasında yer aldı.

Konuya ilişkin de açıklama yapan Kasapçopur, "Diyelim ki siz çocuk kanser uzmanı oldunuz. Üç kez zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Kritik dallarda çalışan arkadaşlarımıza farklı bir kat sayının olması gerekiyor. Yan dal yaptığınızda ana dalda hasta bakmanız kısıtlanıyor. Bu da çok önemli bir sorun." diye konuştu.