Çocukları için üretmeye başladılar, şimdi Avrupa'ya ihracat yapıyorlar

Mevcut üretimlerinin yanı sıra İpekyolu Arıcılar Birliği Başkanı Yusuf Öcal'ın da desteğiyle Van'ın Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı'nın eteklerine 100 kovan yerleştirerek arıcılığa başlayan çift, kovan sayısını 800'e çıkardı.

Bu yıl etkili olan yağışların bitki çeşitliliğine katkısı ve elverişli hava koşulları sayesinde verimli bir sezon geçiren çift, 12,5 ton bal elde etti. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilen ballar üzerinde yapılan analizlerde prolin (proteini oluşturan 20 amino asitten biri) değeri 3 bin 58 olarak belirlendi.

Organik bal üretim sertifikasına da sahip olan çift, ürettikleri balı, İş Geliştirme Merkezinde 20 kişiye istihdam sağladıkları işletmelerinde satışa sunuyor, siparişler üzerine yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa'ya da gönderiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve müdürlüğe bağlı görevliler de işletmeyi düzenli olarak ziyaret edip üretimin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteğinde bulunuyor.