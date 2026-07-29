Çocukları öldürülünce altı yıllık sır çözüldü. Kemik parçaları Uğur Şimşek'e ait çıktı

Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020'de kayboldu.

Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin o dönemde yürüttüğü soruşturmada adamın son olarak Hüseyin Sönmez ile Ankara'nın Haymana ilçesinde görüştüğü belirlendi.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen kendisine ulaşılamadı.

Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek, eşinin son olarak Sönmez'in evinde görüldüğünü belirterek olayın aydınlatılmasını istedi.