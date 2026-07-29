Çocukları öldürülünce altı yıllık sır çözüldü. Kemik parçaları Uğur Şimşek'e ait çıktı
29.07.2026 13:50
Altı yıldır kayıp olarak aranan Uğur Şimşek'in kayıp ihbarından altı ay sonra kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran ise Şimşek'in iki çocuğunun öldürülmesi oldu. (Haber: Ali Ablay)
Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'in akıbeti, yıllar sonra ortaya çıktı.
ANKARA'YA GELDİ, SIR OLDU
Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020'de kayboldu.
Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin o dönemde yürüttüğü soruşturmada adamın son olarak Hüseyin Sönmez ile Ankara'nın Haymana ilçesinde görüştüğü belirlendi.
Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen kendisine ulaşılamadı.
Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek, eşinin son olarak Sönmez'in evinde görüldüğünü belirterek olayın aydınlatılmasını istedi.
ALTI AY SONRA YOL KENARINDA KEMİKLER BULUNDU
Uğur Şimşek'in ortadan kaybolmasının altıncı ayında, Haymana'da yol kenarında bir TIR şoförü tarafından kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Jandarmaya teslim edilen kemikler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi ancak o dönemde kimlik tespiti yapılamadı.
BEŞ YIL SONRA ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜLDÜ
Dosya çözüme kavuşmazken beş yıl sonra yaşanan çifte cinayet, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
Ortadan kaybolan Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa, Sivas'taki evlerinde öldürülmüş halde bulundu.
Soruşturmayı yürüten ekipler, iki kardeşin son görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.
ÇOCUKLARDAN ALINAN DNA SIRRI ÇÖZDÜ
Sivas'ta işlenen çifte cinayet soruşturması kapsamında çocuklardan alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz cesetlerin tespiti için kullandığı veri tabanındaki Haymana'da bulunan kafatasına ait DNA ile eşleşti. Böylece yıllardır kimliği belirlenemeyen kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti.
Soruşturmada, Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
CİNAYETLERİN SEBEBİ 500 BİN LİRALIK ALACAK MI?
İddiaya göre cinayetlerin arkasında 500 bin liralık alacak verecek meselesi bulunuyor.
Hüseyin Sönmez'in bu nedenle cinayetleri işlediği öne sürülürken, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılama sürüyor.
Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek ise olayda tek bir kişinin değil, başka kişilerin de rolü olabileceğini düşündüğünü belirterek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.
Cinayetlere ilişkin soruşturma sürüyor.