Çocukların tehlikeli oyunu KOAH hastası kadını hastanelik etti
22.07.2026 11:33
İstanbul'da çocukların lastik yakması sonucu oluşan dumandan etkilenen KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da çocukların yaktığı lastikler bir KOAH hastasını hastanelik etti.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kağıthane'ye bağlı Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çocuklar apartmanın dış duvarına bitişik alanda lastik yaktı.
Ateş kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler müdahale ederek alevleri söndürdü.
KOAH HASTASI BİR KADIN FENALAŞTI
Yangın nedeniyle apartmanın dış duvarında hasar meydana gelirken, yükselen yoğun duman binaya doldu.
Bu sırada binada yaşayan KOAH hastası Fatma U. dumandan etkilenerek fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Serum verilen kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatma U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Fatma U., tedavisinin ardından Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği’ne giderek ifade verdi. Kadının ateşi yakan çocuklardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.