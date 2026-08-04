Çok partili dönemde bir ilk. Edirne'de CHP'li belediye başkanı kalmadı

Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengeleri de değiştirmiş, sayıları 44'e gerileyen CHP'li vekiller, "ana muhalefet" sıralarını bırakarak MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme yerleştirilmişti.

Bu kırılmanın yerel yönetimlerde de devam ettiği görüldü.

Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı.

Çok partili hayata geçilmesinden beri ilk kez kentte CHP'li başkan kalmadı.