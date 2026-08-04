Çok partili dönemde bir ilk. Edirne'de CHP'li belediye başkanı kalmadı
04.08.2026 09:43
İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de bir kırılma daha yaşandı. Yönetim krizinin ardından Edirne'deki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Kentte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de bir dönem sona erdi, ancak dikkati çeken gelişmeler yaşanmaya devam etti.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine CHP'den istifa etmiş; 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurmuştu.
TÜM BAŞKANLARI PARTİDEN AYRILDI
Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengeleri de değiştirmiş, sayıları 44'e gerileyen CHP'li vekiller, "ana muhalefet" sıralarını bırakarak MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme yerleştirilmişti.
Bu kırılmanın yerel yönetimlerde de devam ettiği görüldü.
Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı.
Çok partili hayata geçilmesinden beri ilk kez kentte CHP'li başkan kalmadı.
ÜÇ YENİ PARTİ'YE KATILDI, ÜÇÜ BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden il Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Yeni Parti'ye katıldıklarını açıkladı.
CHP'den istifa ettiklerini açıklayan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceklerini duyurdu.
ÖZEL: 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE GEÇECEK
CHP'den istifa edip 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, 200'ün üzerinde belediye başkanının partiye katılacağını söylemişti.
Yargıtay'ın CHP'de mutlak butlan kararını iptal etme durumunda ne yapacağı sorulan Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz."